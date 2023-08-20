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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أول هواتف تحصل على نظام Android 14 .. تعرف عليها

هذه أول هواتف ستحصل
هذه أول هواتف ستحصل على نظام Android 14

كشفت تقارير أن هناك عدد من هواتف أندرويد الذكية التي ستحصل على نظام التشغيل Android 14 التي ستطلقه شركة جوجل الأمريكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيضم النظام الجديد عددا من الميزات والترقيات الكبيرة في الطريقة التي تعمل بها الهواتف. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن الهواتف التي سيتم إطلاقها بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية هي أول هواتف ستحصل على نظام التشغيل Android 14، وسيكون من بينها هواتف لشاومي وأوبو وفيفو وغيرها من الشركات. 

ومن المتوقع أن تكون سلسلة هواتف Xiaomi 14 من شركة شاومي الصينية هي أول هواتف تحصل على  Android 14 حيث ستظهر الهواتف في نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر ، كما ستأتي الهواتف مثبتة مسبقا مع واجهة المستخدم MIUI 15 المستقر.

ويبدو أن شركة كوالكوم ستعلن عن معالجات Snapdragon 8 Gen 3 في شهر أكتوبر، وسيتبع ذلك إطلاق Xiaomi 14 ، كما سيكون هناك العديد من عمليات إطلاق الهواتف الذكية من Vivo و Oppo و ZTE وعلامات تجارية أخرى. 

 وفي العام الماضي، كان هاتف +Vivo X90 Pro من شركة فيفو الصينية هو الهاتف الذكي الأول الذي تم إطلاقه أولاً باستخدام  أحدث معالجات لهواتف الأندرويد حينها Snapdragon 8 Gen 2، ثم تبعته لاحقًا سلسلة iQOO 11 ، ثم سلسلة Xiaomi 13 من شركة شاومي. 

وعلى الرغم من ذلك فقد تكون سلسلة هواتف Xiaomi 14 من شركة شاومي هي أول هواتف ستحصل على نظام  Android 14 ، حيث أنها ستكون أول من سيظهر أيضا مع معالجات  Snapdragon 8 Gen 3. 

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