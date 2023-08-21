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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل وأرخص هاتف Oppo أوبو للشباب في السوق المصري

هاتف أوبو Oppo A76
هاتف أوبو Oppo A76

يسعى الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية من الشباب إلى اقتناء هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب يعد عملية صعبة.

 

ويعد هاتف Oppo A76 من أفضل الهواتف لتي أطلقتها شركة أوبو والتي توفر الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب، مع عدد من الإمكانات أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وشاشة عالية الجودة وكاميرا مميزة وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير. 

   

وجاء هاتف أوبو Oppo A76 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث متوسط  90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع ألوان الأزرق والأسود. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A76  كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع ميزات HDR و panorama وفلاش LED في الخلف وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A76 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط ، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS ، وبلوتوث Bluetooth 5.0 .

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A76 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 610 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع  UFS 2.1 وبسعة 128 جيجابايت.  

 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A76 في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف و 599 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

 

 

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