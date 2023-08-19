بمزايا وتحسينات جديدة.. هواوي تطلق نظام HarmonyOS 4 لهذه الهواتف

قامت شركة هواوي Huawei، بطرح تحديث نظام التشغيل HarmonyOS 4.0 في الصين، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت عملاقة التقنية الصينية عن قائمة الهواتف والأجهزة اللوحية المؤهلة لتحديث نظام التشغيل الأخير.

ووفقا لآخر التقارير التي ظهرت على الإنترنت، تلقى اثنان من هواتف هواوي الرائدة، التحديث المستقر من نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4، والذي منح هاتفي P60 وMate 50 مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة.



ميزات نظام هواوي HarmonyOS 4.0 الجديدة

مع هذا التحديث، سيتمكن مستخدمو هواتف هواوي P60 و Mate 50، من تعيين الرموز التعبيرية المفضلة لديهم كخلفيات واختيار ألوان أيقونات تطبيقاتهم لتتناسب مع تصميم الجهاز.

وسيسمح نظام التشغيل هذا للمستخدمين بفرز الإشعارات حسب الأولوية أو تجميعها معا، على سبيل المثال، سيتم تجميع الإشعارات الواردة من نفس التطبيق معا، مما يوفر مزيدا من التفاصيل حول كل منها دون الحاجة إلى فتحها بشكل فردي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن تمييز النصوص والصور وتحديدها بسرعة عن طريق النقر المزدوج، وسيمكنك الضغط باستمرار من تخزين هذه التحديدات في Super Transfer Station، ما يتيح تخزينا مؤقتا مناسبا أو مشاركة عناصر متعددة في وقت واحد.

وسيأتي نظام التشغيل بنظام الرقابة الأبوية الذي يسمح لك بمشاهدة موقع جهاز طفلك بمساعدة معرف هواوي، ويتيح لك مركز الخصوصية تحسين أنشطة تتبع التطبيقات لتطبيقات معينة وتعطيل التتبع لتطبيقات محدد.

قائمة الهواتف المؤهلة لـ HarmonyOS 4 من هواوي

Huawei P60

Huawei P60 Pro

Huawei P60 Art

Huawei Mate X3

Huawei Mate X3 Collector’s Edition

Huawei Mate 50

Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 RS Porsche Design

Huawei Mate 50E

Huawei Pocket S

Huawei P50

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro Collection

Huawei P50E

Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket Art Edition

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro 4G

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collection

Huawei Mate 40E Pro

Huawei Mate X2

Huawei Mate X2 4G

Huawei Mate X2 Collection

Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate Xs 2 Collection

Huawei Nova 11

Huawei Nova 11 Pro

Huawei Nova 11 Ultra

Huawei MatePad Pro 11-inch performance version

Huawei MatePad Pro 12.6-inch 2022

Huawei MatePad Pro 12.6-inch 2021