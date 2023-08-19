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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمزايا وتحسينات جديدة.. هواوي تطلق نظام HarmonyOS 4 لهذه الهواتف

هاتف Huawei Mate
هاتف Huawei Mate 50

قامت شركة هواوي Huawei، بطرح تحديث نظام التشغيل HarmonyOS 4.0 في الصين، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت عملاقة التقنية الصينية عن قائمة الهواتف والأجهزة اللوحية المؤهلة لتحديث نظام التشغيل الأخير.

ووفقا لآخر التقارير التي ظهرت على الإنترنت، تلقى اثنان من هواتف هواوي الرائدة، التحديث المستقر من نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4، والذي منح هاتفي P60 وMate 50 مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة.

 

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ميزات نظام هواوي HarmonyOS 4.0 الجديدة

مع هذا التحديث، سيتمكن مستخدمو هواتف هواوي P60 و Mate 50، من تعيين الرموز التعبيرية المفضلة لديهم كخلفيات واختيار ألوان أيقونات تطبيقاتهم لتتناسب مع تصميم الجهاز. 

وسيسمح نظام التشغيل هذا للمستخدمين بفرز الإشعارات حسب الأولوية أو تجميعها معا، على سبيل المثال، سيتم تجميع الإشعارات الواردة من نفس التطبيق معا، مما يوفر مزيدا من التفاصيل حول كل منها دون الحاجة إلى فتحها بشكل فردي. 

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن تمييز النصوص والصور وتحديدها بسرعة عن طريق النقر المزدوج، وسيمكنك الضغط باستمرار من تخزين هذه التحديدات في Super Transfer Station، ما يتيح تخزينا مؤقتا مناسبا أو مشاركة عناصر متعددة في وقت واحد.

وسيأتي نظام التشغيل بنظام الرقابة الأبوية الذي يسمح لك بمشاهدة موقع جهاز طفلك بمساعدة معرف هواوي، ويتيح لك مركز الخصوصية تحسين أنشطة تتبع التطبيقات لتطبيقات معينة وتعطيل التتبع لتطبيقات محدد.

قائمة الهواتف المؤهلة لـ HarmonyOS 4 من هواوي

Huawei P60
Huawei P60 Pro
Huawei P60 Art
Huawei Mate X3
Huawei Mate X3 Collector’s Edition
Huawei Mate 50
Huawei Mate 50 Pro
Huawei Mate 50 RS Porsche Design
Huawei Mate 50E
Huawei Pocket S
Huawei P50
Huawei P50 Pro
Huawei P50 Pro Collection
Huawei P50E
Huawei P50 Pocket
Huawei P50 Pocket Art Edition
Huawei Mate 40
Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate 40 Pro 4G
Huawei Mate 40 Pro+
Huawei Mate 40 RS Porsche Design
Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collection
Huawei Mate 40E Pro
Huawei Mate X2
Huawei Mate X2 4G
Huawei Mate X2 Collection
Huawei Mate Xs 2
Huawei Mate Xs 2 Collection
Huawei Nova 11
Huawei Nova 11 Pro
Huawei Nova 11 Ultra
Huawei MatePad Pro 11-inch performance version
Huawei MatePad Pro 12.6-inch 2022
Huawei MatePad Pro 12.6-inch 2021

هواوي HarmonyOS 4 0 هارموني أو إس هواتف هواوى Huawei ميزات نظام هواوي

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