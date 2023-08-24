سامسونج تفاجئ الشباب بموبايل جبار بسعر رخيص

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتف جديد للشباب ومحدودي الدخل حيث سيكون الهاتف ضمن فئة الهواتف ذات السعر المناسب مع عدد من المواصفات الممتازة، ومن المتوقع بشكل كبير أن تعلن الشركة عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A25، حيث كان قد تم تم تسريب تصميم الهاتف في أواخر شهر يونيو الماضي عبر عروض 3D CAD ، وبعد مرور ما يقرب من شهرين، ظهرت مواصفات الكاميرا لهذا الهاتف.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف سامسونج Galaxy A25 سيقدم على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، بينما في المقدمة، سيتم تجهيزه بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A25 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، وسيأتي بشاشة مقاومة للمياه والغبارمن نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5.

وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy A25 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، مع عدد من الألوان المختلفة.