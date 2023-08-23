إصدار FE.. سامسونج تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي رخيص الثمن

تمكنت شركة سامسونج الكورية من تحقيق نجاحات كبيرة في قطاع الهواتف القابلة للطي من خلال سلسلة Z وقد كشفت النقاب عن الجيل الخامس من هواتف Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 الشهر الماضي في الأسواق العالمية.

وأصبح كلا الجهازين متاحان للشراء في بلدان متعددة وهما أغلى ثمنا مقارنة بالهواتف القابلة للطي من العلامات التجارية المنافسة، وعلى الرغم من أن سامسونج من خلال Z Flip 5 تقدم ترقيات كبيرة، إلا أن السعر المرتفع للغاية يجعلها غير قادرة على المنافسة بقوة في سوق تقدم فيه كل العلامات التجارية المنافسة أجهزة قابلة للطي للمشترين بسعر أقل.

سامسونج

وكشف أحد الخبراء التقنيين عن معلومات مثيرة للاهتمام حول خطط سامسونج للأجهزة القابلة للطي المستقبلية، ووفقًا لما ذكره حساب Revegnus، على تطبيق "إكس" يقال إن سامسونج تفكر في إصدار FE من Galaxy Z Fold أو Z Flip، ولمن لا يعرف إصدار الـ FE أو الـ fan edition (إصدار المعجبين) فهو يكون دائما نسخة من هاتف غالي الثمن ولكن يتم تقديمه بسعر أقل مع إمكانيات أقل وهذا يعني أننا قد نحصل على هاتف قابل للطي بأسعار معقولة من الشركة.

وغالبًا ما يكون إصدار FE خيارًا ميسور التكلفة وصفقة رابحة لذوي الدخل المتوسط غير القادرين على شراء الجهاز الأصلي، وبالتالي تقدم نسخة FE من أجهزة سامسونج القابلة للطي سيكون أمر مرحب به لكثير من محبي العلامة التجارية.

الجانب السلبي للهاتف القابل للطي Galaxy Z FE الأرخص هو أنه سيتعين علينا الانتظار لفترة طويلة نسبيا، لأنه لن يتم إطلاقه إلا بعد الجيل التالي من Galaxy Z Fold 6 و Flip 6 الذي من المحتمل أن يطرح في النصف الثاني من 2024.