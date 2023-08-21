بتصميم يشبه iPhone.. مفاجأة عن سلسلة سامسونج Galaxy S24

تعتمد شركة "سامسونج" على سلسلة S الرائدة لمنافسة هواتف آيفون من آبل، بعد أن كشفت العلامة التجارية النقاب عن هواتفها القابلة للطي موديلات 2023 ، يتحول تركيز الشائعات تدريجيا إلى سلسلة هواتف Galaxy S24 ، المتوقع إزاحة الستار عنها في الربع الأول من العام المقبل، ورغم أن هناك عدة أشهر تفصلنا عن الحدث إلا أن التسريبات الخاصة بالعائلة الجديدة بدأت في الظهور.

Galaxy S24

وفقا لتقرير موقع gizmochina يكشف تسريب جديد من حساب Ice Universe ، على تطبيق إكس وهو حساب معروف بتسريباته الصحيحة والموثوقة عن وجود تغيير كبير في لغة التصميم الخاصة بهواتف Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus.

تم تجهيز كلا من سامسونج جالاكسي Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus بظهر مسطح وإطار متوسط بارز قليلاً، وهو التصميم الذي سيتخلى عنه قريبا العملاق الكوري مع موديلات S24 و Galaxy S24 Plus.

خلال السنوات القليلة الماضية ، اعتمد العديد من مصنعي الهواتف الذكية على تصميم الحافة المسطحة التي اشتهرت بها أجهزة iPhone آيفون .

و من المتوقع أيضًا أن يكون لجهاز Galaxy S24 و S24 Plus حواف مسطحة أيضا على غرار ما تقدمه آيفون.

Galaxy S24

لا يشير التسريب الأحدث الخاص بالسلسلة إلى أي شيء خاص بطراز Galaxy S24 Ultra ، الذي يتصدر نطاق الكفاءة والقوة في التشكيلة مما يشير إلى أن تصميم إطاره سوف يختلف عن تصميم S24 و S24 +.

وعلى غرار السياسة المتبعة مع Galaxy S23 Ultra و S22 Ultra ، على الأرجح سيكون موديل S24 Ultra مع تصميم مختلف عن باقي المجموعة لإثبات تميزه من حيث سمات التصميم عند مقارنته بـ S24 و S24 +.

تتردد شائعات كثيرة بشأن سلسلة سامسونج Galaxy S24 أنها ستكون متاحة مع معالجات Exynos 2400 من سامسونج في بعض المناطق مثل أوروبا وإفريقيا والدول الآسيوية ومع معالجات كوالكوم وتحديدا شريحة Snapdragon 8 Gen 3 في أسواق أخرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

يُقال أيضًا أن السلسلة بأكملها تتميز بأحدث شاشة عرض نوع M13 OLED للحصول على أفضل صور وتتصل مع دعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.