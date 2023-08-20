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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تليفون الغلابة.. موبايل أسطوري من سامسونج بـ 3150 جنيها فقط

سامسونج الغلابة..اشتري
سامسونج الغلابة..اشتري موبايل أسطوري من سامسون

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أغسطس.

وشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون  الهندي يبيع هاتف سامسونج Samsung  Galaxy M04 ليصل سعره بعد الخصم إلى 8499 روبية هندية (أي ما يعادل 3150 جنيه مصري).

سامسونج الغلابة..اشتري موبايل أسطوري من سامسونج ب 3150 جنيه بس

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 

 

هاتف سامسونج جالكسي M04 هو هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية، تم إطلاقه في عام 2022. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل، ومعالج Mediatek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود والأخضر والأزرق.

 

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي M04

 

• الشاشة: IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل

• المعالج: Mediatek Helio P35

• الذاكرة: 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

• التخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 12
 

مميزات هاتف سامسونج جالكسي M04:

 

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير

• سعر مناسب

• شاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة

• معالج Mediatek Helio P35

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت

• كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

عيوب هاتف سامسونج جالكسي M04:

• لا يدعم الشحن السريع

• لا يدعم تقنية NFC

• لا يدعم منفذ USB-C

• لا يدعم التصوير بالفيديو بدقة 4K

بشكل عام، يعد هاتف سامسونج جالكسي M04 هاتفًا ذكيًا جيدًا من الفئة الاقتصادية، يتميز بشاشة كبيرة وبطارية كبيرة وسعر مناسب.
 

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