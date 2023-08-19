تسريبات تكشف تصميم ومواصفات جبارة لهواتف سامسونج الأفضل في العالم

كشفت تسريبات التصميم الخاص بهواتف Galaxy S24 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث من المتوقع أن تحصل الهواتف على إطارت جانبية لتكون أكثر انسجامًا مع مظهر هواتف Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 القابلة للطي.

وبحسب تقرير من موقع GizChina فإن التصميم القادم لهواتف Galaxy S24 - المتوقع أن تكون الأفضل في العالم لفئة الأندرويد - ربما يتأثر بعوامل خارجية نظرًا لأن اتجاهات التصميم في العامين الماضيين تتجه نحو التصميم المسطح والحواف الحادة.

وفقا للتقرير فإن سامسونج تعتقد أن التغيير القادم في تصميم هواتف Galaxy S24 من شأنه تحسين تصميم الهواتف بغض النظر عن الاتجاهات الحالية الموجودة في الهواتف الذكية.

ولم يذكر التقرير التصميم الذي سيحصل عليه هاتف Galaxy S24 Ultra الأفضل في السلسلة، كما هو الحال في مجموعات Galaxy S، حيث قد يتخذ الهاتف مسارًا مختلفًا، وعادةً ما تميز سامسونج طراز Ultra بتصميم متغير قليلاً.

وستحصل كاميرات هواتف Galaxy S24 على مستشعر من نوع ISOCELL GN3 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا رئيسية في هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus أما بالنسبة لـ Galaxy S24 Ultra فسيحصل على مستشعر عريض ، وكاميرا فائقة السرعة ، ووحدة تليفوتوجرافية مع تقريب من 3x إلى 10x، ومستشعر 200 ميجابيكسل.

وسيحتوي هاتف Galaxy S24 Plus على بطارية بسعة تبلغ 4900 مللي أمبير في الساعة ، في حين أن Galaxy S24 Ultra يصل إلى 5000 مللي أمبير في الساعة،وتشير التقارير أنه يمكن لـ Ultra إحداث ثورة في بطاريات الهواتف الذكية حيث سيحصل على عدد من التقنيات الرائدة.

وستقدم سامسونج هواتف Galaxy S24 الثلاثة مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت رام في جميع الطرز، بالإضافة إلى خيار 12 جيجا بايت في هاتف Ultra، ونظام التشغيل Android 14.