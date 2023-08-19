عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات جبارة لهواتف سامسونج الأفضل في العالم

هواتف سامسونج Galaxy
هواتف سامسونج Galaxy S24

كشفت تسريبات التصميم الخاص بهواتف Galaxy S24 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث من المتوقع أن تحصل الهواتف على إطارت جانبية لتكون أكثر انسجامًا مع مظهر هواتف Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 القابلة للطي. 

 

وبحسب تقرير من موقع GizChina فإن التصميم القادم لهواتف Galaxy S24 - المتوقع أن تكون الأفضل في العالم لفئة الأندرويد - ربما يتأثر بعوامل خارجية نظرًا لأن اتجاهات التصميم في العامين الماضيين تتجه نحو التصميم المسطح والحواف الحادة. 

 

وفقا للتقرير فإن سامسونج تعتقد أن التغيير القادم في تصميم هواتف Galaxy S24  من شأنه تحسين تصميم الهواتف بغض النظر عن الاتجاهات الحالية الموجودة في الهواتف الذكية. 

ولم يذكر التقرير التصميم الذي سيحصل عليه هاتف Galaxy S24 Ultra الأفضل في السلسلة، كما هو الحال في مجموعات Galaxy S، حيث قد يتخذ الهاتف مسارًا مختلفًا، وعادةً ما تميز سامسونج طراز Ultra بتصميم متغير قليلاً.  

 

وستحصل كاميرات هواتف Galaxy S24 على مستشعر من نوع  ISOCELL GN3 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا رئيسية في هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus أما بالنسبة لـ Galaxy S24 Ultra فسيحصل على مستشعر عريض ، وكاميرا فائقة السرعة ، ووحدة تليفوتوجرافية مع تقريب من  3x إلى 10x، ومستشعر 200 ميجابيكسل.  

 

وسيحتوي هاتف Galaxy S24 Plus على بطارية بسعة تبلغ 4900 مللي أمبير في الساعة ، في حين أن Galaxy S24 Ultra يصل إلى 5000 مللي أمبير في الساعة،وتشير التقارير أنه يمكن لـ Ultra إحداث ثورة في بطاريات الهواتف الذكية حيث سيحصل على عدد من التقنيات الرائدة.

 

وستقدم سامسونج هواتف Galaxy S24 الثلاثة مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت رام في جميع الطرز، بالإضافة إلى خيار 12 جيجا بايت في هاتف Ultra، ونظام التشغيل Android 14.

هواتف سامسونج Galaxy S24 GALAXY S24 هواتف Galaxy S24 الهواتف الأفضل في العالم سامسونج هواتف سامسونج تصميم Galaxy S24 مواصفات Galaxy S24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

عاجل .. استقالة أحمد مرتضى منصور من نادي الزمالك

استقالات بالجملة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

السعودية .. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز

بعد أزمة الممثلة الإفريقية| فيلم جديد عن كليوباترا يثير الجدل.. لن تتخيل جنسية البطلة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

ترشيحاتنا

اتحاد جدة يهزم الطائي بثنائية في الدوري السعودي

مشاكل كثيرة.. سر الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة الزمالك

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة لـ صدى البلد: مشاريع استثمارية ضخمة بمصر قريبا

بعد غياب 12 عاما .. عمرو دياب يتألق فى حفل لبنان

شخص يعتدى على شقيقته بالضرب فى الشارع .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

استقالة جماعية من مجلس إدارة نادي الزمالك .. رسمياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. درة تثير الجدل بأنوثتها رفقة زوجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان الأسود؟

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

فيديو

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ