تحطم الأرقام القياسية.. سامسونج تطوَّر Galaxy S24 Ultra بأعلى درجة سطوع شاشة

تنتشر شائعات قوية مفادها أن سامسونج تنوي طرح هاتفها الذكي القادم Galaxy S24 Ultra مع شاشة ذات حواف مسطحة وهو الأول من نوعه في سلسلة Ultra، ولكنه المعتاد مع باقي الطرازات.

Galaxy S24 Ultra

ووفقا لحساب Ice Universe على تطبيق "إكس" المشهور بتسريباته الموثوق بها سيكون الحد الأقصى أو ذروة سطوع “سامسونج ” S24 Ultra أعلى من 2200 شمعة في المتر المربع وبالتالي تحطم سامسونج مع هاتفها القادم كل الأرقام القياسية، وللمقارنة يجب ملاحظة أن طراز سامسونج جالاكسي S23 Ultra يصل إلى ذروة سطوع تبلغ 1750 شمعة في المتر المربع، لذا فإن S24 Ultra سيغير تماما من مستوى السطوع عند وصوله الأسواق.

وفقًا لـ Ice Universe أيضا ستكون حواف هاتف S24 Ultra بحجم حواف هاتف Galaxy A54، وبالتالي لن تكون ذات مظهر رشيق وجذاب مثل المعتاد، ليس هذا فحسب، بل الحواف ستكون متماثلة بشكل مزدوج وليس موحدا، ببساطة هذا يعني أن من اليسار واليمين ستكون بمقاس 3.42 ملم بينما الأعلى مع الأسفل ستكون الحواف 3 ملم.

من الأخبار السيئة أيضا بخصوص هاتف جالاكسي إس 24 ألترا القادم موديل 2024 أنه سيكون بنسبة الشاشة إلى الجسم 88٪، أي مخيبة للآمال وهي أدنى نسبة لجهاز سامسونج رائد منذ Galaxy S10 موديل عام 2019.

وتتردد شائعات كثيرة بشأن سلسلة سامسونج Galaxy S24 ستكون متاحة مع معالجات Exynos 2400 من سامسونج في بعض المناطق مثل أوروبا وإفريقيا والدول الآسيوية ومع معالجات كوالكوم وتحديدا شريحة Snapdragon 8 Gen 3 في أسواق أخرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

يُقال أيضًا إن السلسلة بأكملها تتميز بأحدث شاشة عرض نوع M13 OLED للحصول على أفضل صور وتتصل مع دعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.