اعرف إزاى تشغل تطبيقاتك المفضلة على سامسونج Galaxy Z Flip 5

أكبر ترقية حصل عليها هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip 5 مقارنة بهواتف الشركة السابقة القابلة للطي بشكل صدفي هي شاشة العرض الخارجية التي أصبحت أكبر بكثير، ولسوء الحظ، لا يمكنك تشغيل جميع تطبيقات أندرويد على شاشة الغلاف هذه، ولكن ستتيح لك خدعة بسيطة إضافة اختصارات وتشغيل أي تطبيق على شاشة غلاف Z Flip 5.

كيفية استخدام الأدوات المدمجة الإضافية لشاشة Galaxy Z Flip 5

يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 مزودا بعدد قليل من الأدوات الذكية المثبتة مسبقا على شاشة الغطاء والتي تغطي حالات الاستخدام الأساسية مثل عرض التقويم والإشعارات والمزيد، ومع ذلك، تسمح لك إعدادات الهاتف بتمكين بعض الخيارات الإضافية، فقط اتبع الخطوات التالية:

1. للبدء، افتح تطبيق الإعدادات على هاتف Galaxy Z Flip 5 وانتقل لأسفل إلى الميزات المتقدمة.

2. اضغط على Labs وقم بالتمرير لأسفل لتمكين Apps Widget، والتي ستتيح لك الوصول إلى إلى تطبيقات أندرويد الشهيرة مثل يوتيوب ونيتفليكس وخرائط جوجل وواتساب ورسائل جوجل.

3. يمكنك تحديد بعض الخيارات لعرضها على شاشة Galaxy Z Flip 5 الخارجية أو اختيارها جميعا.

هاتف Galaxy Z Flip 5

كيفية تشغيل أي تطبيق على شاشة سامسونج Galaxy Z Flip 5

لا تزال هناك بعض التطبيقات غير المدعومة التي تريد تشغيلها على شاشة الغلاف الخاصة بهاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، لذا ستحتاج إلى تثبيت تطبيق يسمي Samsung Good Lock للقيام بهذه المهمة، حيث يقدم التطبيق مجموعة من خيارات التخصيص التي يمكنها توسيع وظائف هاتف سامسونج الخاص بك.

وتتضمن بعض حالات الاستخدام المحتملة تشغيل تطبيقات مثب تويتر أو Reddit على شاشة الغلاف، والتي يتم تقليصها بشكل جيد لتناسب طريقة عرضها شاشة الغلاف وتوفر سهولة القراءة عندما يكون لديك بضع دقائق إضافية، إليك كيفية استخدام تطبيق Good Lock لإضافة أي تطبيق إلى شاشة غلاف هاتف Galaxy Z Flip 5.

1. توجه إلى متجر Galaxy Apps على هاتف سامسونج الخاص بك، ابحث عن تطبيق Good Lock وقم بتثبيته.

2. افتح تطبيق Good Lock، واسحب لأعلى على طول الحافة السفلية، ثم قم بتثبيت وحدة MultiStar.

Good Lock

3. ارجع إلى Good Lock، وافتح MultiStar، واضغط على الخيار 'I ♡ Galaxy Foldabl"".

4. اضغط على خيار Launcher Widget، وحدد التطبيقات التي تريد الوصول إليها على شاشة الغلاف.

5. ستلاحظ أنه تمت إضافة عنصر واجهة مستخدم Good Lock جديد إلى الشاشة الرئيسية مع جميع التطبيقات التي حددتها، انقر فوق أي رمز لتشغيل التطبيق واستخدامه على شاشة الغلاف.