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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخفيض ضخم على أسطورة جوالات سامسونج Galaxy Z Fold 5

سامسونج Galaxy Z
سامسونج Galaxy Z Fold 5

يعد جوال Galaxy Z Fold 5، أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي فهو يتميز بالعديد من المواصفات  الرائدة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أقوى هواتف أندرويد بالأسواق، فهو يأتي مزودا بإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة.

خصم 27% على جوال سامسونج Galaxy Z Fold 5

لحسن الحظ، حصل جوال Galaxy Z Fold 5 من سامسونج، على خصم هائل على أحد مواقع التجارة الألكترونية في الإمارات، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 7249 درهم إماراتي، أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 5229 درهم إماراتي شامل ضريبة القيمة المضافة.

 

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وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 2020 درهم إماراتي، بنسبة الخصم تصل 27%، ويتوفر جوال سامسونج Galaxy Z Fold 5، بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، يدعم إصدار الشرق الأوسط تقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق السماوي.

خصم 27% على جوال سامسونج Galaxy Z Fold 5

مواصفات جوال سامسونج Galaxy Z Fold 5

يتميز جوال سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2176 × 1812 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، وشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويمتاز جوال Galaxy Z Fold 5، بهيكل مصنوع من الألومنيوم المصفح ويتميز بزجاج Gorilla Glass Victus 2 على شاشة الغطاء واللوحة الخلفية، يبلغ سمكه عن فتح الجهاز 6.1 ملميتر، وعند طويه يصبح بسمك 13.4 ملميتر ويبلغ وزنه 253 جراما.

ويتم تشغيل جوال سامسونج Galaxy Z Fold 5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المصمم خصيصا لتشكيلة جلاكسي، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويحزم جوال سامسونج Galaxy Z Fold 5، بطارية بقوة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، يتمتع الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 + 50 + 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الخارجية، وكاميرا أخرى بدقة 4 ميجابكسل في الشاشة الداخلية.

ويقترن جوال سامسونج Galaxy Z Fold 5، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، ويدعم  الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم الهاتف مقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعله قادرا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

ويتوفر جوال سامسونج Galaxy Z Fold 5، في 4 ألوان هي: الأزرق، والأسود، والأبيض والرمادي.

سامسونج Galaxy Z Fold 5
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