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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أيهما أفضل Galaxy Z Flip 5 أم Find N3 Flip|مقارنة هتعرفك الفرق

أيهما أفضل Galaxy
أيهما أفضل Galaxy Z Flip 5 أم Find N3 Flip؟ مقارنة بين الهوا

تعود الهواتف القابلة للطي بشكل أفقي بتصميم أنيق إلى عالم الهواتف الذكية، مما يوفر لمسة أنيقة إلى التكنولوجيا الحديثة، ومن بين أحدث المنافس في هذا المجال، هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، الذي يتميز بالعديد من المميزات، ومنافسه الذي تقدمه شركة أوبو Find N3 Flip، الذي يوفر العديد من المواصفات الرائعة.

لذا أن كنت تتساءل أيهما أفضل، سنساعدك في هذا المقال لمعرفة الفرق بين هاتف Galaxy Z Flip 5 و Find N3 Flip، وفي هذه المقارنة سنتعمق في ميزات ومواصفات هذين الهاتفين لمساعدتك في تحديد أيهما مناسب لك.

 

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أيهما أفضل Galaxy Z Flip 5 أم Find N3 Flip؟

التصميم

يتميز كلا الهاتفين بتصميم صدفي الشكل، ويتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 بشاشة داخلية بقياس 6.7 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة Full HD+، مما يضفي الحيوية على صور حية مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز.

وعلى الجانب الآخر، يتميز هاتف Find N3 Flip، بشاشة أكبر قليلا من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصة تدعم معدل تحديث مطابق يبلغ 120 هرتز.

وأحد أبرز التحسينات التي أدخلها هاتف Z Flip 5 هو تقديم شاشة عرض خارجية أكبر بقياس 3.4 بوصة، مما  يوفر مساحة أكبر للمهام مثل الرد على الرسائل والتحقق من الطقس وحتى معاينة صور السيلفي، في حين أن هاتف أوبو Find N3 Flip، يحتوي على شاشة غلاف أصغر قليلا بقياس 3.26 بوصة في نافذة رأسية رفيعة، والتي توفر وصولاً سريعًا إلى الإشعارات وعناصر التحكم الإبداعية والأدوات المتنوعة لأدوات مختلفة مثل الكاميرا وتحديثات الطقس ومواعيد التقويم.

أيهما أفضل Galaxy Z Flip 5 أم Find N3 Flip؟ مقارنة بين الهواتف القابلة للطي

المواصفات والأداء

تحت الغطاء، يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 باستخدام معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وفي الوقت نفسه، يتم تشغيل هاتف Find N3 Flip بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 9200، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

يستخدم كلا الهاتفين ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع مثبتة على الجانب، والتعرف على الوجه ثنائي الأبعاد، كما أنهما مزودان بشبكة Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3 وGPS وNFC و5G LTE، ويتفوق هاتف سامسونج Z Flip 5 على منافسه من أوبو في أنه يدعم تصنيف IPX8 لمقاومة الماء.

أيهما أفضل Galaxy Z Flip 5 أم Find N3 Flip؟ مقارنة بين الهواتف القابلة للطي

الكاميرا

يقدم هاتف Galaxy Z Flip 5 إعدادًا لكاميرا مزدوجة تتميز بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل أيضا، وهناك كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، ولكن يمكنك استخدام شاشة الغلاف لالتقاط صور سيلفي باستخدام الكاميرات الرئيسية.

وفي هاتف Find N3 Flip، تجتمع الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل لتوفير خيارات تصوير متعددة الاستخدامات، ويحتوي على كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل.

أيهما أفضل Galaxy Z Flip 5 أم Find N3 Flip؟ مقارنة بين الهواتف القابلة للطي

البطارية

يعد عمر البطارية جانبًا مهمًا لأي هاتف، يتميز هاتف Galaxy Z Flip 5 ببطارية تبلغ سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة، في حين أن هاتف Find N3 Flip يحتوي على بطارية أكبر تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة،يدوم كلا الهاتفين لمدة يوم كامل تقريبا اعتمادا على مدى استخدامك لهما.

بالنسبة لسرعة الشحن، يحتل هاتف Find N3 Flip الصدارة بشحنه السلكي بقدرة 44 وات، وهو أسرع من شحن هاتف Galaxy Z Flip 5 بقدرة 25 وات، لذا لا يعتبر أي من الهاتفين سريعًا بشكل خاص مقارنة بالموديلات الأسرع شحنا.

أيهما أفضل Galaxy Z Flip 5 أم Find N3 Flip؟ مقارنة بين الهواتف القابلة للطي

السعر

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 في الأسواق العالمية مقابل سعر حوالى 999 دولار أمريكي، للمتغير الذي يحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 256 جيجابايت، ويباع في مصر مقابل سعر 43200 جنيه مصري.

ويباع هاتف أوبو Find N3 Flip، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 860 يورو، ويأتي الهاتف في مصر بسعر 28700 جنيه مصري.

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