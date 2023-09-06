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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقارنة بين وحوش الفئة المتوسطة سامسونج Galaxy A54 و Realme 11 Pro Plus

صدى البلد

شهدت الفئة المتوسطة للهواتف الذكية في عام 2023 منافسة شرسة بين الشركات المصنعة، حيث قدمت كل شركة مجموعة من الهواتف المتميزة التي تقدم أداءً وميزات تنافسية بأسعار معقولة. ومن بين هذه الهواتف، برز كل من سامسونج Galaxy A54 و Realme 11 Pro Plus باعتبارهما من أفضل الخيارات المتاحة في هذه الفئة.

 

تصميم وشاشة

 

يأتي كلا الهاتفين بتصميم عصري وأنيق، لكنهما يختلفان في بعض التفاصيل. يأتي Galaxy A54 بتصميم تقليدي من سامسونج، مع إطار من البلاستيك وظهر زجاجي. أما Realme 11 Pro Plus فيتميز بتصميم أكثر حداثة، مع إطار من الألومنيوم والزجاج المنحني على الجانبين.

من حيث الشاشة، يأتي Galaxy A54 بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. أما Realme 11 Pro Plus فيتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Quad HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

 

الأداء

 

يأتي كلا الهاتفين بمعالجات قوية من MediaTek. يأتي Galaxy A54 بمعالج Dimensity 900 بينما يأتي Realme 11 Pro Plus بمعالج Dimensity 7050. كلا المعالجين يقدمان أداءً ممتازًا في المهام اليومية وتشغيل الألعاب الثقيلة.

 

الكاميرا

 

يأتي Galaxy A54 بإعداد كاميرا خلفية رباعية العدسة، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل. أما Realme 11 Pro Plus فيتميز بإعداد كاميرا خلفية رباعية العدسة، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

تتميز كاميرا Realme 11 Pro Plus بدقة أعلى في المستشعر الرئيسي، كما أنها تقدم أداءً أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة. أما Galaxy A54 فيتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما يأتي Realme 11 Pro Plus بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل أيضًا.

 

البطارية والشحن

 

يأتي Galaxy A54 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. أما Realme 11 Pro Plus فيتميز ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

 

السعر

 

يبدأ سعر Galaxy A54 من 13,555 جنيه مصري، بينما يبدأ سعر Realme 11 Pro Plus من 15,999 جنيه مصري.

 

الخاتمة

 

يُعد كلا الهاتفين من أفضل الخيارات المتاحة في الفئة المتوسطة، ويقدمان أداءً وميزات رائعة بأسعار معقولة. يتميز Galaxy A54 بتصميم أنيق وشاشة ممتازة وكاميرا أمامية رائعة، بينما يتميز Realme 11 Pro Plus بتصميم عصري وشاشة AMOLED عالية الدقة وكاميرا خلفية قوية.

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