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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيديو يكشف عن أقوى هواتف هواوي على الإطلاق

هواوي Huawei Mate
هواوي Huawei Mate 60 Pro

أدى تفكيك هاتف Huawei Mate 60 Pro إلى ترك الكثيرين في حيرة من أمرهم، متسأئلين كيف تمكنت شركة هواوي Huawei من الحصول على معالج مطور بدقة تصنيع 7 نانومتر قادر على دعم شبكات الجيل الخامس 5G، على الرغم من العقوبات التجارية التي فرضتها الحكومة الأمريكية على عملاقة التكنولوجيا الصينية منذ عام 2020.

ولكن أظهر فيديو تفكيك هاتف هواوي الجديد Mate 60 Pro، وجود ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية SK Hynix RAM، التابعة لشركة Hynix الكورية الجنوبية، وثاني أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، بدلا من شرائح Kirin 9000s التابعة لشركة هواوي، وهو ما يتير المزيد من التساؤلات حول كيفية وصول هذه الشرائح لهاتف هواوى على الرغم من شركة "هاينكس" تقول إنها أوقفت تعاملاتها مع هواوي منذ عام 2020.

 

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ولغير المدركين يعد Mate 60 Pro، من أقوى هواتف هواوي على الإطلاق، وذلك بع اجتيازه اختبار السقوط من PBKreviews، والذي أظهر مدى صلابة زجاج Kunlun 2 من هواوي، حيث اثبت أن شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة الموجودة على الهاتف يصعب إزالتها أو تعرضها لأضرار الخدش أو الكسر.

مواصفات هاتف هواوي Mate 60 Pro


يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1212 × 2616 بكسل، يمكنها عرض مليار لون، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تتميز الشاشة بطبقة حماية من زجاج كونلون من الجيل الثاني Kunlun Glass 2، والهاتف حاصل على تصنيف IP68 ويمكن أن يستمر في الماء لمدة نصف ساعة على عمق 6 أمتار أو 20 قدما.

ويتم تشغيل هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro، بمعالج Kirin 9000s، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية NM.

ويتمتع هاتف هواوي Mate 60 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تدعم تقنية OIS، متصلة بعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحزم هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro، على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperCharge بقدرة 88 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C أو لاسلكيا بقدرة 50 وات

ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0، ويفتقر الهاتف إلى خدمات جوجل، مثل باقي هواتف هواتف.

هواوي هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro Mate 60 Pro هواوي Mate 60 Pro

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