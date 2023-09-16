تدوم إلى 31 ساعة.. هواوي تطلق سماعة لاسلكية بسعر منافس

كشفت هواوي Huawei، النقاب عن السماعة اللاسلكية FreeBuds Pro 3، والتي تقدم مجموعة من الميزات الرائعة والتحسينات عن سماعات الأذن اللاسلكية FreeBuds Pro 2، والتي توفر تجربة صوتية مستقرة وممتعة بسعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، من أهم الميزات سماعة هواوي الجديدة Huawei FreeBuds Pro 3 هما جودة الصوت المحسنة وإمكانيات إلغاء الضوضاء المتقدمة، كما شهدت الجوانب الحاسمة الأخرى لسماعات الأذن تغييرات، مما يجعلها ترقية مناسبة للمستخدمين.



سعر ومواصفات سماعة هواوي FreeBuds Pro 3

تأتي سماعات هواوي FreeBuds Pro 3، مع نظام تشغيل مزدوج. يهدف تكوين برنامج التشغيل هذا إلى تقديم صوت جهير ثلاثي وأكثر وضوحا، بمعنى آخر، ستتيح لك برامج التشغيل الموجودة داخل سماعات الأذن سماع كل تفاصيل مسارك المفضل بدقة أعلى.

وزودت هواوي سماعة FreeBuds Pro 3 بدعما لتقنية LDAC، وهو برنامج ترميز صوتي لا يفقد البيانات، والذي يعمل على تحسين أداء الصوت بشكل أكبر ويجعل سماعات الأذن توفر صوتا واضحا وقويا، كما تحتوي سماعات الأذن على Triple Adaptive EQ ودعم برنامج ترميز الصوت L2HC 2.0 Hi-Res، يعمل هذان الجهازان على تحسين جودة الصوت.

سعر ومواصفات سماعة هواوي FreeBuds Pro 3

وتتميز سماعة هواوي FreeBuds Pro 3، بدعم تقنية Dynamic ANC 3.0، وتدعي الشركة أن هذه التقنية يمكنها توفير ميزة إلغاء أفضل للضوضاء في البيئات الصعبة، وبفضل نظام الميكروفون Pure Voice 2.0، توفر السماعات ميزة عزل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات مما يساعد في التقاط صوتك في أكثر الظروف ازدحاما.

وجهزت هواوي سماعة FreeBuds Pro 3، بتصميم خفيف الوزن، يزن كل برعم 3.8 جرام فقط، بفضل ذلك، توفر السماعات تجربة ارتداء مريحة للغاية، مع عمر بطارية يصل إلى 31 ساعة من وقت التشغيل بعد الشحن الكامل.

وتتوفر سماعة هواوي الجديدة FreeBuds Pro 3 بلون واحد فقط، وهو اللون الأزرق السماوي، مقابل سعر حوالي 200 يورو (أي ما يعادل 6500 جنيه مصري).