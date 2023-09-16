عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تدوم إلى 31 ساعة.. هواوي تطلق سماعة لاسلكية بسعر منافس

سماعة هواوي الجديدة
سماعة هواوي الجديدة FreeBuds Pro 3

كشفت هواوي Huawei، النقاب عن السماعة اللاسلكية FreeBuds Pro 3، والتي تقدم مجموعة من الميزات الرائعة والتحسينات عن سماعات الأذن اللاسلكية FreeBuds Pro 2، والتي توفر تجربة صوتية مستقرة وممتعة بسعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، من أهم الميزات سماعة هواوي الجديدة Huawei FreeBuds Pro 3 هما جودة الصوت المحسنة وإمكانيات إلغاء الضوضاء المتقدمة، كما شهدت الجوانب الحاسمة الأخرى لسماعات الأذن تغييرات، مما يجعلها ترقية مناسبة للمستخدمين.

 

ضد الكسر.. هاتف متين من هواوي هيقلب الموازين| فيديو

بطارية تدوم أسبوعين.. هواوي تكشف عن سمارت ووتش بإمكانات جبارة


سعر ومواصفات سماعة هواوي FreeBuds Pro 3

تأتي سماعات هواوي FreeBuds Pro 3، مع نظام تشغيل مزدوج. يهدف تكوين برنامج التشغيل هذا إلى تقديم صوت جهير ثلاثي وأكثر وضوحا، بمعنى آخر، ستتيح لك برامج التشغيل الموجودة داخل سماعات الأذن سماع كل تفاصيل مسارك المفضل بدقة أعلى.

وزودت هواوي سماعة FreeBuds Pro 3 بدعما لتقنية LDAC، وهو برنامج ترميز صوتي لا يفقد البيانات، والذي يعمل على تحسين أداء الصوت بشكل أكبر ويجعل سماعات الأذن توفر صوتا واضحا وقويا، كما تحتوي سماعات الأذن على Triple Adaptive EQ ودعم برنامج ترميز الصوت L2HC 2.0 Hi-Res، يعمل هذان الجهازان على تحسين جودة الصوت.

سعر ومواصفات سماعة هواوي FreeBuds Pro 3

وتتميز سماعة هواوي FreeBuds Pro 3، بدعم تقنية Dynamic ANC 3.0، وتدعي الشركة أن هذه التقنية يمكنها توفير ميزة إلغاء أفضل للضوضاء في البيئات الصعبة، وبفضل نظام الميكروفون Pure Voice 2.0، توفر السماعات ميزة عزل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات مما يساعد في التقاط صوتك في أكثر الظروف ازدحاما.

وجهزت هواوي سماعة FreeBuds Pro 3، بتصميم خفيف الوزن، يزن كل برعم 3.8 جرام فقط، بفضل ذلك، توفر السماعات تجربة ارتداء مريحة للغاية، مع عمر بطارية يصل إلى 31 ساعة من وقت التشغيل بعد الشحن الكامل.

وتتوفر سماعة هواوي الجديدة FreeBuds Pro 3 بلون واحد فقط، وهو اللون الأزرق السماوي، مقابل سعر حوالي 200 يورو (أي ما يعادل 6500 جنيه مصري).

سعر ومواصفات سماعة هواوي FreeBuds Pro 3
هواوي FreeBuds Pro 3 هواوي FreeBuds Pro 3 سماعة هواوي الجديدة سماعات الأذن اللاسلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هل رسالة لـ اتحاد جدة؟| تسريب حجم ثروة محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

موضوعات متعلقة

بعد فرنسا.. هذه الدول تستعد لـ حظر iPhone 12

تحدي العمالقة.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 وآبل iPhone 15

بـ نقرة زر.. شارك استورى واتساب على التطبيقات الأخرى بسهولة

عرض مغر.. خصم 2750 جنيه على وحش أوبو الجديد في مصر

وحش الفئة المتوسطة.. هونر تطلق هاتفا جديدا بكاميرا 200 ميجابيكسل

للغلابة ومحدودى الدخل.. أحدث 5 موبايلات بسعر أقل من 5000 جنيه

بكاميرا 108 ميجابكسل.. إنفينيكس تطلق هاتف أنيق مستوحي من سيارات BMW

فرصة متتعوضش.. خصم مذهل على آيفون 14 برو ماكس

ترشيحاتنا

دار الإفتاء توضح حكم الأكل من طعام النذر

شاهد.. الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف

النقل: حدائق أكتوبر محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني من القطار الكهربائى السريع

بعد قليل كلمة هامة للرئيس السيسي

الرئيس السيسي وأهالي بني سويف يقفون دقيقة حدادا على أروح ضحايا ليبيا

100 يوم صحة.. تقديم 175 ألفا و709 خدمات في المبادرات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها الفول في وجبة الإفطار.. فهل أنت منهم ؟

رشاقة ملفتة.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ليس هوارد كارتر.. لوحة زرقاء تكشف لغز المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

فيديو

أنغام ولا شيرين.. الملحن محمد يحيى يكشف عن صوت مصر الأول

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ