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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ضد الكسر.. هاتف متين من هواوي هيقلب الموازين| فيديو

Huawei Mate 60 Pro
Huawei Mate 60 Pro

أصدرت شركة التصنيع الصينية العملاقة هواوي Huawei، سلسلة هواتفها الرائدة Mate 60، تحتوي هذه التشكيلة الجديدة على 3 طرز هي: Mate 50 و Mate 60 Pro و Mate 60 Pro+.

ويتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro، بالعديد من المميزات من بينها طبقة حماية خاصة مصنوعة من زجاج Kulun، والتي تحل محل زجاج Corning Gorilla المستخدم في معظم الهواتف الذكية والمطور من قبل شركة "كورنينج" الأمريكية، وهي تعد أقوى 10 مرات من مقاومة الزجاج العادي.

 

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وبالتحديد يأتي هاتف Mate 60 Pro، مع الجيل الثاني من زجاج Kulun، وهي تعد تركيبة هواوي الخاصة من الزجاج المقوى بالأيونات والتي تم تقديمها لأول مرة مع إصدار Mate 50 Pro Kunlun Glass.

والآن تم تحسين هذه الصيغة لجيل 2023، ولأثبات قوة التحمل الفعلية لهذا الزجاج أجرت قناة PBKreviews اختبار السقوط على هاتف Mate 60 Pro والذي يظهر نتائج مذهلة.

وقبل إجراء الاختبار، قامت PBKreviews بإزالة واقي الشاشة البلاستيكي الذي تم تطبيقه في المصنع لإجراء هذا الاختبار، مما جعل زجاج شاشة غير محمي ضد الخرسانة، أيضًا يحتوي جهاز Mate 60 Pro على شاشة منحنية رباعية، لذلك لا توجد حماية تذكر أو لا توفرها الحواف في حالة سقوط الوجه للأسفل.

وعلى الرغم من أن هذا الاختبار غير رسمي إلى حد كبير، ولكنه نجح في اثبات أن زجاج كونلون في هاتف Mate 60 Pro، صمد بشكل جيد مثير للإعجاب.

ويشار إلى أن زجاج "كونلون" Kunlun، قوي ومقاوم للخدوش والسقوط والتأثيرات الأخرى، والذي يجعل شاشات هواتف هواوي محمية بطبقة حماية متينة غير قابلة للكسر.

Mate 60 Pro

مواصفات هاتف هواوي Mate 60 Pro

يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1212 × 2616 بكسل، يمكنها عرض مليار لون، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تتميز الشاشة بطبقة حماية من زجاج كونلون من الجيل الثاني Kunlun Glass 2، والهاتف حاصل على تصنيف IP68 ويمكن أن يستمر في الماء لمدة نصف ساعة على عمق 6 أمتار أو 20 قدما.

ويعمل هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro، بمعالج Kirin 9000s، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية NM.

وجاء هاتف هواوي Mate 60 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تدعم تقنية OIS، متصلة بعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro، على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperCharge بقدرة 88 وات، يتم شحنها عبر USB-C أو بقدرة 50 وات لاسلكيا، ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0، ويفتقر الهاتف إلى خدمات جوجل، مثل باقي هواتف Huawei.

هواوي Mate 60 Pro هواوي Mate 60 Pro Kunlun زجاج Kulun

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