بطارية تدوم أسبوعين.. هواوي تكشف عن سمارت ووتش بإمكانات جبارة

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، عن ساعاتها الذكية الجديدة Watch GT4، والتي تتميز بعددا من المواصفات القوية مع تحسينات مهمة في لمزايا الصحة وعمر بطارية يدوم طويلا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتوفر ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch GT4 الجديدة بخيارين أنيقين، بقياس 41 ملميتر مع “تصميم قلادة”، وبقياس 46 ملميتر مع تقنية TruSeen 5.5+ المحدثة، وهي عبارة عن مجموعة جديدة من أجهزة الاستشعار والخوارزميات لتوفير المزيد من الدقة ومنح مرتدى الساعة بيانات أكثر تفصيلا لوظائف تتبع الصحة.

مميزات ساعة هواوي Huawei Watch GT4

وزودت هواوي ساعتها الجديدة Huawei Watch GT4، بعمر بطارية أطول، فالطراز الأكبر بقياس 46 ملميتر يتميز بعمر بطارية يدوم حتي 14 يوما، بينما الطراز بقياس 41 ملميتر فقد حصل على عمر بطارية يدوم حتي 7 أيام.

وتأتي سلسلة ساعات هواوي الجديدة أيضا مع وضع Always-On Display المحسّن، والتي تحتوي على عناصر أكثر وضوحًا بنسبة تصل إلى 20% عن طراز الشركة السابق GT3.

Huawei Watch GT4

ويتميز الطراز مقاس 46 ملميتر، بشاشة بقياس 1.43 بوصة، بينما يحتوي الطراز مقاس 41 ملميتر على شاشة بقياس 1.32 بوصة، كلاهما عبارة عن شاشات AMOLED بدقة 466 × 466 بكسل.

وتوفر TruSeen 5.5+ تقنية جديدة تسمي TruSleep 3.0، تتضمن مزايا مراقبة النوم، والتي ستتتبع دورات نومك وتساعدك على تحسين عادات نومك، بالإضافة إلى ذلك، يراقب برنامج التنفس أثناء النوم ومعدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم (SPO2) أثناء النوم وتنبه المستخدم إلى أي مشاكل في التنفس.

وذلك إلى جانب ميزة صحية أخرى وهي تتبع الدورة الشهرية لدى النساء، وتدعي شركة هواوي أن هذا الميزة أصبحت أكثر دقة بنسبة 15٪ في تنبؤات الدورة الشهرية في اليوم الأول مقارنة بالساعات الذكية السائدة، وتتتبع هذه التقنية معدل ضربات القلب أثناء النوم ودرجة حرارة النوم والعوامل الفسيولوجية الأخرى للتنبؤ بالدورة الشهرية وتسجيل الأعراض في الوقت الفعلي.

Huawei Watch GT4

وبالنسبة للتمرين الرياضية، يوفر نظام GNSS ثنائي النطاق وخمسة أنظمة تحديد موقع أكثر دقة بنسبة 30%، حتى عندما يكون مرتدى الساعة في أماكن محاطة بالمباني الشاهقة، كما يمكن للساعة تتبع مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية لتصل إلى 100 وضع رياضي.

كما تساعد ميزة Stay Fit الجديدة المستخدم على تتبع السعرات الحرارية التي يتناولها من خلال البيانات الصحية في الوقت الفعلي، وتوفر حلقات النشاط معلومات سريعة عن أداء المستخدم على مدار اليوم حيث تُظهر السعرات الحرارية المحروقة ومدة التمرين والنشاط أثناء الوقوف.

Huawei Watch GT4

وتدعم ساعة هواوي Huawei Watch GT4 العمل مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وiOS. كما يمكنها عرض النصوص من الرسائل النصية القصيرة من تطبيقات مثل واتساب وإنستجرام وفيسبوك ماسنجر وسكاي بي وسيجنال وتيليجرام وفايبر، وذلك بالإضافة إلى إرسال ردود سريعة، تدعم الساعات الاتصال عبر البلوتوث أيضا.

وتتوفر ساعة هواوي Huawei Watch GT4 بسعر يبدأ من 250 يورو (أي ما يعادل 8200 جنيه مصري).