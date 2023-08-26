موبايل جديد من هواوي بتصميم الفلاجشيب وسعر الفئة المتوسطة

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، عن هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة "Nova Y"، والذي يندرج تحت فئة الهواتف المتوسطة ويتميز بإمكانيات منافسة من حيث المواصفات والقيمة السعرية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هواوي Huawei Nova Y91، شاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.95 بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90.26٪ وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2376 بكسل، يمكنها عرض 16.7 مليون لون، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

وللتصوير الفوتوغرافي، زودت هواوي هاتف Nova Y91، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف هواوي Nova Y91، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 680 4G، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

Huawei Nova Y91

ويحزم هاتف هواوي Nova Y91، بطارية ضخمة بقوة 7000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperCharge بقدرة 22.5 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة الشركة EMUI 13، ويفتقر الهاتف إلى خدمات جوجل، مثل باقي هواتف Huawei.

سعر هواوي Nova Y91

يبلغ سعر هواوي Nova Y91، في مصر حوالي 13500 جنيه مصري، للنسخة بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.

يباع هاتف هواوي Nova Y91، في السعودية مقابل سعر حوالى 1250 ريال سعودي، للنسخة بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.

يتوفر هاتف هواوي Nova Y91، في الامارات مقابل سعر 1100 درهم إماراتي، للنسخة بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.