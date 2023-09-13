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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى فلاجشيب في تاريخها.. موبايل مطور من هواوي يقهر آيفون

هاتف هواوي Mate 60
هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus

يعد Huawei Mate 60 Pro Plus، هو أحدث هاتف رائد من هواوي تم إطلاقه في الصين، كما أنه أحدث إضافة جديدة لعائلة Mate 60، التي أطلقتها هواوي في إصداراين هما Huawei Mate 60 وHuawei Mate 60 Pro، والذي تم طرحه كمنافس لأجهزة سامسونج وآبل الرائدة.


أقوى فلاجشيب في تاريخ هواوي


يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus، بشاشة من نوع LTPO OLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 88.5٪ وبجودة عرض HD +، توفر دقة عالية تبلغ 1.5K، تبلغ 1260 × 2720 بكسل.

 

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ويمكن لشاشة هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus، عرض مليار لون، كما تم تجهيز هذه الشاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية غير عادية، وتدعم معدل لمس تبلغ 300 هرتز، يتم التحكم في السطوع من خلال تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 1440 هرتز، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل حماية زجاج Kunlun Glass 2 على حماية الشاشة من الخدوش والأضرار.

ويستخدم هذا الهاتف نظام التشغيل Harmony OS 4.0، مما يوفر للمستخدمين أداءً سلسًا وواجهة سهلة الاستخدام، ويعمل هاتف Mate 60 Pro Plus، بمعالج هواويKirin 9000s، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية NM الخاصة بشركة هواوي.

Huawei Mate 60 Pro Plus

ويحتوي قسم الكاميرا في هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus، على ثلاث كاميرات خلفية، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصري OIS، ومستشعر بدقة 40 ميجابكسل مع عدسة واسعة الزاوية للغاية، وكاميرا تليفوتوغرافي فائقة الدقة بدقة 48 ميجابكسل مع OIS، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل للحصول على صور سيلفي عالية الجودة.

ويحزم هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus، بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperCharge بقدرة 88 وات، يتم شحنها عبر USB-C أو بقدرة 50 وات لاسلكيا.

ويتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus، بدعم تصنيف IP68 ويمكن أن يستمر في الماء لمدة نصف ساعة على عمق 6 أمتار أو 20 قدما، كما يدعم لاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi 6  وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2، وتقنية NFC للدفع الألكتروني، وإرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصنية باستخدام شبكة BeiDou الصينية، ويعمل الهاتف بواسطة نظام تشغيل هواوي HarmonyOS 4.0.

وسيتوفر هاتف هواوي Mate 60 Pro Plus، مقابل سعر يبلغ 9000 يوان صيني (أي ما يعادل 37700 جنيه مصري)، ويتوفر في إصدارين بسعة 512 جيجابايت و1 تيرابايت باللونين الأسود والكريمي.

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