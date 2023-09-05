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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

6 ملايين وحدة في 2023.. مبيعات هواوي تقفز بفضل Mate 60 Pro 5G

Huawei Mate 60 Pro
Huawei Mate 60 Pro

فاجأت  هواوي  عالم التكنولوجيا بالكشف رسميا عن طرازي Mate 60 وMate 60 Pro المزودين بتقنية الوصول لشبكات الجيل الخامس 5G في السوق الصينية الأسبوع الماضي،  بعد فترة طويلة من الحرمان من 5G بسبب العقوبات الأمريكية في حين كان منافسوها يقدمون هواتف 5G منذ فترة طويلة بأسعار متفاوتة استطاعت "هواوي" أن تتصدر في المبيعات وتتفوق على نفسها وتحطم الأرقام القياسية التي فاقت كل التوقعات بتحقيقها نجاحا مذهلا وفقا لمحلل السوق المعروف Ming-Chi Kuo.

الطلب على هاتف Mate 60 Pro كان قويًا جدًا لدرجة أن خطة شحن هواتف  هواوي  للنصف الثاني من عام 2023 شهدت زيادة هائلة بنسبة 20 % لتصل إلى 5.5-6 مليون وحدة وهو رقم مثير للإعجاب. 

Huawei Mate 60 Pro

وكشف تقرير حديث أن عملاق التكنولوجيا الصينية باع ما يقرب من مليون وحدة من هاتف Mate 60 Pro من خلال فترة الطلبات المسبقة في 5 أيام فقط في الصين.

ومن المتوقع أن تزيد شحنات هواوي من الهواتف الذكية بنسبة تبلغ 65 % على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي 38 مليون وحدة في عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الطلب القوي وتأثير السوق على سلسلة هواتف Mate 60.

ووفقًا لـ"كو"، من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية من هواوي إلى 60 مليون وحدة في عام 2024. ومن ثم، من المتوقع أن تكون العلامة التجارية للهواتف الذكية صاحبة أقوى نمو في الشحنات في جميع أنحاء العالم.

ويتميز هاتف  هواوي  Huawei Mate 60 Pro بشاشة LTPO OLED تدعم مليار لون وبدقة وضوح 1212x2616 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز، وزجاج واقي من Huawei Kunlun Glass 2

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ويتم تشغيل الجهاز عبر شريحة Kirin 9000S ثمانية النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.62 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Maleoon 910 GPU تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين من 256 جيجابايت روم حتى 1 تيرابات.

ويحزم الهاتف بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 88 وات وتصل لـ 100% خلال 30 دقيقة، مع كاميرا رئيسية في الخلفية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة زووم منظار بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

هواوي Huawei Huawei Mate 60 Pro Kirin Mate 60 Pro

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