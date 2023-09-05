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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كسر الحواجز.. موبايل هواوي الجديد يبيع مليون وحدة في 5 أيام 

كسر الحواجز..موبايل
كسر الحواجز..موبايل هواوي الجديد يبيع مليون وحدة في 5 أيام 

أعلنت شركة هواوي اليوم أن هاتفها الذكي الجديد Mate 60 قد حقق مبيعات قوية في الصين واليابان. وقد تم إطلاق الهاتف في الصين في 29 أغسطس، وتجاوزت مبيعاته 800,000 وحدة في أول 5 أيام.

يتميز هاتف هواوي Mate 60 بمعالج Kirin 9000S الأحدث، وهو أسرع معالج جوال متاح في الصين. كما أنه مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل.

 

هواوي Mate 60 يحقق مبيعات قوية في الصين واليابان
 

لاقى الهاتف الفلاجشيب الجديد من هواوي استحسانًا كبيرًا من المستخدمين في الصين، حيث يُشيد بأداءه القوي وتصميمه الأنيق. كما أنه يحظى بشعبية كبيرة في اليابان، حيث يتجاوز سعره المحلي 200,000 ين ياباني.

يمثل النجاح المبكر لـهاتف هواوي Mate 60 علامة فارقة لشركة هواوي، التي كانت تكافح في سوق الهواتف الذكية بسبب الحظر الأمريكي. ويبدو أن الشركة قد عادت بقوة إلى المنافسة.

هواوي Mate 60 Kirin 9000S Kirin هواوي Mate 60 Huawei

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