تقارير: هواوي تحضر مفاجأة من العيار الثقيل لمستخدمي الكمبيوتر

كشفت تقارير أن شركة هواوي الصينية تحضر لمفاجأة كبيرة خلال العام المقبل، حيث قال مسئول سابق في الشركة أن هواوي ستصدر نظام التشغيل HarmonyOS لأجهزة الكمبيوتر في وقت لاحق من العام المقبل.

وبحسب موقع Gizmochina الصيني والمتخصص في التكنولوجيا فإن Wang Chenglu “وانج تشينجلو” والذي شغل سابقا منصب رئيس قسم برمجيات Consumer BG شركة هواوي، قال إن الشركة ستقدم نظام HarmonyOS لأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وجاء تصريح "تشينجلو" ردا على سؤال من أحد الأشخاص على موقع Weibo الصيني، سأله عما إذا سيكون هناك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام HarmonyOS العام المقبل؟، فإجاب “وانج تشينجلو” بـ "نعم" .

وفقا للموقع فإنه مع ذلك، لا يزال يتعين التأكيد على الموعد المحدد لإطلاق نظام التشغيل هذا في العام المقبل.

وفي الوقت ذاته، ذكر تقرير سابق أن شركة شاومي تعمل على تطوير نظام تشغيل خاص بها متوافق مع مشروع أندرويد المفتوح المصدر في عدد من الأجهزة الخاصة بها بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مما يوسع المنافسة مع جوجل وهواوي .