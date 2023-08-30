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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقوة شحن 44 وات و5G.. هواوي تكشف رسميًا عن Mate 60

Huawei Mate 60
Huawei Mate 60

 

كشفت شركة  هواوي  عملاق التكنولوجيا الصينية النقاب في وقت سابق عن هاتفها الذكي الجديد Huawei Mate 60 Pro 5G في سوقها المحلي، بلا حملات إعلانية ضخمة وفي هدوء تام، والآن تطرح موديل آخر في السلسلة وهو  Mate 60.

بعد فرض العقوبات الأمريكية على "هواوي"، تعد سلسلة هواتف Mate 60 الأولى من هواوي التي تأتي مزودة باتصال 5G، بعد فترة طويلة من حرمان أجهزة العلامة التجارية من الوصول لخدمات شبكات الجيل الخامس.

Huawei Mate 60

تم تجهيز هاتف  هواوي  ميت Huawei Mate 60 بشاشة عرض نوع OLED مسطحة الحواف مع ثقب مركزي به كاميرا السيلفي، توفر جودة Full HD + مع دقة رؤية تبلغ 2688 × 1216 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وألوان 10 بت وتعتيم PWM 1440 هرتز. في حين أن طراز Pro يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، فإن جهاز Mate 60 يأتي بلا هذا الدعم

لا توجد معلومات حول نوع معالج الجهاز رغم الإعلان الرسمي ولكن المعروف أنه يأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت رام وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين UFS 3.1. يأتي الهاتف محملاً مسبقًا بنظام التشغيل Harmony OS 4.0 بدلا من أندرويد من شركة "جوجل" الأمريكية.

في المقدمة، نجد أن هاتف هواوي Huawei Mate 60 يحتوي كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، بينما في اللوحة الخلفية نجد جزيرة كاميرات دائرية الشكل مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل معززة بخاصية التثبيت البصري OIS وفتحة عدسة متغيرة f/1.4–f/4.0، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ثالثة مقربة بيريسكوب بدقة 12 ميجابكسل مدعمة بـ OIS وتقريب بصري 5x وتقريب رقمي 50x.

Huawei Mate 60

يحتوي جهاز هواوي ميت Mate 60 على بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر تبلغ سعتها 4750 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 66 وات. كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات. 

من ضمن المميزات الإضافية لجهاز "هواوي" الجديد أنه حاصل على تصنيف IP68 المقاومة للماء والغبار ويتميز بزجاج كونلون من الجيل الثاني في منطقة الظهر، تبلغ أبعاده 161.4 × 76 × 7.95 ملم ووزنه الإجمالي 209 جرامًا.

سعر هواوي ميت 60 وموعد طرحه بالأسواق

وصل هاتف هواوي Huawei Mate 60 للسوق الصيني بالفعل بثلاثة تكوينات مختلفة وبطاقة أسعار متباينة حسب الذاكرة العشوائية وسعة التخزين، الإصدار القياسي يأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت مساحة تخزين مقابل 5499 يوان (ما يعادل 750 دولارًا أمريكيًا)، 

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الإصدار الثاني يأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت للتخزين مقابل 5999 يوانًا (ما يعادل  820 دولارًا أمريكيًا)، 

الإصدار الثالث مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 1 تيرابايت للتخزين 6999 روبية يوان (ما يعادل 960 دولارًا). 

سيكون جهاز هواوي ميت 60 متاحا للشراء بحلول 10 سبتمبر المقبل في الصين. سيتمكن المشترون من الاختيار من بين خيارات الألوان الأسود والأبيض والأخضر والأرجواني.

هواوي Mate 60 Huawei Huawei Mate 60 Pro 5G Huawei Mate 60

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