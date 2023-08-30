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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرباح 100 مليار دولار.. Apple تتفوق على كل شركات هواتف الأندرويد

Apple تتفوق على كل
Apple تتفوق على كل شركات هواتف الأندرويد

تحتدم المنافسة والصراع بين الشركات الكبرى في سوق الهواتف الذكية العالمية، وتعمل شركات مثل Apple  آبل  وsamsung سامسونج وشاومي Xiaomi وHuawei هواوي  و Oppo وغيرها الكثير على مدار الساعة لجذب أكبر عدد ممكن من المشترين، مع محاولة خلق حالة من الولاء للعلامة التجارية. 

ولكن السؤال الأهم في هذا الصراع من يتربع حاليا على القمة؟ كشف تقرير صادر عن Omdia إجابة هذا السؤال، التي لم تكن مفاجأة بأي حال من الأحوال، إذ يبدو أن معسكر هواتف نظام تشغيل أندرويد Android، الذي يتكون من العشرات من الشركات المصنعة المختلفة، لم يحقق نجاحًا في مواجهة نظام  iOS  الحصري من شركة "آبل"، و يعد iPhone 14 Pro Max هو الهاتف الأكثر شعبية الذي يتم شحنه حول العالم، ولا يوجد أي هاتف قادر على منافسته

Apple تتفوق على كل شركات هواتف الأندرويد 

يعد هاتف iPhone 14 Pro Max من شركة Apple هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية على مستوى العالم، ويتفوق على جميع أجهزة الأندرويد، وذلك بالرغم من أن شركات مثل سامسونج تقدم أجهزة رائجة بإمكانيات تفوق في بعض الأحيان ما تقدمه آبل في هواتفها.

أصدرت شركة Omdia تقريرًا للنصف الأول من عام 2023 يتضمن قائمة بأفضل 10 هواتف ذكية مبيعًا، لتكشف تفوق آبل على منافسيها بفارق كبير حيث باعت الشركة ما مجموعه 79.5 مليون جهاز iPhone. وجاءت معظم هذه المبيعات من هاتف iPhone 14 Pro Max، الذي باع 26.5 مليون وحدة. يليه iPhone 14 Pro بـ 21 مليونًا، وiPhone 14 بـ 16.5 مليونًا، وiPhone 13 بـ 15.5 مليونًا. وبالتالي كانت أرباح شركة أبل في الربع الأول من العام الحالي تقترب من 100 مليار دولار.

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في المركز الخامس في القائمة، تأتي سامسونج، وهو أمر مثير للجدل ونتيجة غريبة لأنها لم تأت في المركز الثاني، بينما تهيمن شركة آبل على سوق الهواتف الذكية العالمية بنماذجها الرائدة، تمكنت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة من احتلال المركز 5 من خلال هاتفها Galaxy A14 في المركز الخامس، حيث باعت  12.4 مليون وحدة. يتراوح سعر التجزئة لهذا الجهاز من 200 دولار إلى 250 دولارًا.

النتائج الأحدث للشركات تسلط الضوء بقوة على الفجوة بين Android وiOS. على الرغم من أن 12.4 مليون ليس رقمًا يمكن التهوين منه أو الاستخفاف به، إلا أن نقطة السعر المنخفضة لهذا النموذج تعني أن هامش ربح سامسونج منخفض نسبيًا. وكان الهاتف الرائد الوحيد الذي تمكنت سامسونج من وضعه في القائمة هو Galaxy S23 بـ 9.6 مليون. وجاءت أفضل 10 هواتف من حيث عدد الشحنات والمبيعات على النحو التالي:

1 iPhone 14 Pro Max

2 iPhone 14 Pro

3 iPhone 14

4 iPhone 13

5 Galaxy A14

6 Galaxy S23 Ultra

7 Galaxy A14 5G

8 Galaxy A54 5G

9 Galaxy A34 5G

10 iPhone 11 

Apple هواوي OPPO سامسنوج آبل Xiaomi سامسونج أندرويد iPhone 14 Pro Max

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