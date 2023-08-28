آبل تؤجل إطلاق الجيل التالي من MacBook حتى أكتوبر

تستعد شركة آبل Apple الأمريكية لكشف النقاب عن أحدث جيل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية خلال مؤتمرها الصحفي في سبتمبر المقبل، ولكن تشير تقارير جديدة إلى أنه قد يكون هناك تأخير لبعض منتجاتها القادمة.

Apple

وفقا لتقرير من موقع gizmochina قد يتأخر إصدار كلا من Apple MacBook Air وMacBook Pro حسبما صرح "مارك جورمان" الخبير التقني من وكالة بلومبرج حيث شارك مؤخرًا بعض المعلومات المتعلقة بأجهزة MacBooks الجديدة.

وحمل التقرير توقعات لأحداث أبل القادمة على مدار الشهرين المقبلين، في سبتمبر وأكتوبر، حيث ستستضيف الشركة العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو مؤتمر إطلاق رئيسي لجهاز iPhone، لكن أجهزة Mac قد لا تكون ضمن الأجهزة القادمة، حيث سيتم الإعلان رسميا عن طرح أجهزة MacBooks العاملة بمعالجات M3 من خلال بيان صحفي.

قال مارك جورمان “سيكون المؤتمر المقبل لآبل شبيه إلى حد كبير بنفس التسلسل والأحداث لمؤتمر إطلاق سلسلة ،Phone 14: سيتم عرض مقطع فيديو مسجل مسبقًا عبر الإنترنت، مع عرضه أيضا في مقر الشركة. هناك أيضًا إطلاق آخر سيتم إجراؤه في أكتوبر على الأرجح لأجهزة M3 Mac ولكن حتى الآن من غير الواضح إذا سيصاحبه حدث إطلاق أم لا، ولكن وفقا لمصادر داخل الشركة، يبدو أيضا أن موعد إطلاق الأجهزة الجديدة في أكتوبر غير مرجح، مع مزيد من التأخير.

الجدير بالذكر أنه في الماضي، لم تقدم شركة Apple أجهزة MacBook Air وMacBook Pro التي تعمل بشريحة M2 في المناسبات الخاصة بإطلاق الهواتف الذكية. وبالمثل، تخطت الشركة إطلاق أجهزتها MacBook في مؤتمرات أعوام ودورات 2015 و2017 و2019 وحدث 2022. لذلك لن يكون مفاجئًا أن تتبع الشركة خطوة مماثلة بالنسبة لأجهزة M3 MacBooks القادمة.