صدمة للجمهور.. تأخير في وصول سلسلة iPhone 15

تستعد شركة أبل لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 15 في غضون شهر واحد فقط، ومن المتوقع أن يبدأ شحن الهواتف الجديدة في الأسبوع التالي للإعلان، ومع ذلك، هناك احتمال حدوث تأخير في الطراز الأعلى iPhone 15 Pro Max.

السبب في التأخير هو أن شركة Sony، مورد مكونات الكاميرا، قد لا تتمكن من إنتاج مستشعر الصورة المطلوب لجهاز Pro Max في الوقت المناسب، وهذا وفقًا لمصدر تحدث إلى 9to5Mac.

يمكن أن يؤدي هذا إلى عدم توفر الطراز Pro Max الأعلى في الشحن إلى جانب طرازات iPhone الجديدة الأخرى التي تم طرحها حديثًا.

من المتوقع أن يحصل iPhone 15 Pro Max على أكبر ترقية في الكاميرا، مع نظام عدسة periscope الذي سيوفر تقريبًا أكبر من الحد الحالي البالغ 3x.

لن يحصل iPhone 15 Pro الأصغر على هذه الترقية، وسيحتوي iPhone 15 و iPhone 15 Plus فقط على كاميرات واسعة للغاية وعريضة.

من المتوقع أن تعلن أبل عن الهواتف الجديدة في 12 سبتمبر، وستبدأ الطلبات المسبقة على الأرجح في 15 سبتمبر، وستبدأ شحنات iPhone 15 وiPhone 15 Plus في 22 سبتمبر.

ومع ذلك، قد يتأخر iPhone 15 Pro Max لمدة 3 إلى 4 أسابيع، وقد تبدأ الشحنات بين 6 أكتوبر و13 أكتوبر.

هذا ليس المرة الأولى التي تأخر فيها شحن iPhone من Apple، ومن المحتمل ألا تكون الأخيرة.

على سبيل المثال، تم شحن iPhone XR بعد iPhone XS، وiPhone 14 Plus بعد iPhone 14، وiPhone 12 mini وiPhone 12 Pro Max كلاهما في الأسابيع التي أعقبت iPhone 12 وiPhone 12 Pro.

بالإضافة إلى ترقية الكاميرا الرئيسية للطراز الأعلى، من المتوقع أن تتمتع تشكيلة iPhone 15 بالعديد من التغييرات المهمة، بما في ذلك التحول من Lightning إلى USB-C، وتصميم Dynamic Island الجديد للطرازات القياسية.

من المتوقع أيضًا أن تتمتع الطرازات Pro بإطار من التيتانيوم وزر قابل للبرمجة بدلاً من مفتاح كتم الصوت القياسي.