آيفون الغلابة.. موبايل شاومي توأم iPhone بسعر 4000 جنيه فقط

أطلقت شركة ريدمي Redmi، وهي علامة تجارية تابعة لشركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة، اليوم النسخة الجديدة من هاتف ريدمي Redmi 12 5G في الصين. النسخة الجديدة أرخص من المتغيرات السابقة، مما يجعلها خيارًا أكثر جاذبية للمستهلكين.

يعمل هاتف ريدمي 12 5G بمعالج شركة كوالكوم Snapdragon 4 Gen 2 ويتميز بشاشة LCD قياس 6.79 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز. كما أنه يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بؤرية عميقة بدقة 2 ميجابكسل.

تم تسعير النسخة الجديدة من هاتف ريدمي 12 5G بسعر 131 دولارًا (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري تقريبا) ، وهو متاح للشراء على متجر شاومي.

المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi 12 5G

• معالج شركة كوالكوم Snapdragon 4 Gen 2

• شاشة LCD قياس 6.79 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز

• كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

• كاميرا بؤرية عميقة بدقة 2 ميجابكسل

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 جيجا بايت + ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت

• سعر (131 دولارًا) أي ما يعادل 4000 جنيه مصري

التوافر

النسخة الجديدة من هاتف ريدمي 12 5G متاحة للشراء على متجر شاومي.

ريدمي هي علامة تجارية تابعة لشركة شاومي تركز على توفير هواتف ذكية عالية الجودة بأسعار معقولة. هاتف ريدمي 12 5G هو أحدث إضافة إلى مجموعة ريدمي ويقدم عددًا من الميزات التي تجعله خيارًا رائعًا للمستهلكين.