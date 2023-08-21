اشتريه وأنت مغمض..مبيعات قوية جدا لهواتف OnePlus

أعلنت ون بلس OnePlus يوم 16 أغسطس عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Ace 2 Pro. وخلال الحدث، صعد الرئيس التنفيذي لشركة ون بلس في الصين، لي جي، إلى خشبة المسرح لمناقشة كل من المنتج الجديد ونظرة الشركة الاستراتيجية. وشدد على التزام الشركة بتقديم أفضل أداء ممكن في أجهزتها.

كشف لي جي أيضًا أن Ace 2 Pro قد حطمت الرقم القياسي المسبق للبيع لجميع الموديلات من جميع شرائح الأسعار والعلامات التجارية في عام 2023. حيث تم بيع ما يقرب من 150,000 وحدة في غضون 26 ساعة فقط.

بعد المؤتمر الصحفي، استقبلت ون بلس مقابلات من وسائل الإعلام، وردت على مخاوف وسائل الإعلام، وشاركت آرائها الخاصة في الصناعة وخطط ون بلس المستقبلية.

ون بلس تسعى لتكون رائدة في الهواتف المحمولة التي تركز على الأداء

وفقًا لي جي، فإن طموح الشركة هو الريادة في مجال الهواتف الذكية عالية الأداء وتجارب الألعاب. لذا فإن الشركة تعطي الأولوية حاليًا لاحتياجات المستخدمين في كل فئة سعرية، وتحديد الميزات الأساسية التي يريدونها، وإيجاد طرق لتقديم قيمة فريدة تجعل منتجات ون بلس متميزة.

في الوقت نفسه، في نظر ون بلس، فإن أداء المنتج وسعره ليسا متعارضين. وهذا واضح في نجاح أحدث هواتفها الذكية، مثل ون بلس 11، ون بلس Ace 2، وون بلس Ace 2V، والتي تم استقبالها جميعًا بشكل جيد في السوق الصيني.

في الواقع، كانت مبيعات ون بلس من يناير إلى يونيو 2023 بنسبة 335٪ من نفس الفترة من العام الماضي، مما يجعلها العلامة التجارية الأسرع نموًا في الصناعة والعلامة التجارية الوحيدة التي حققت نموًا ثلاثي الأرقام.

كان ون بلس Ace 2 أيضًا ناجحًا كبيرًا، حيث احتل المرتبة الأولى في سوق أندرويد للمبيعات عبر الإنترنت فوق 2500 يوان. ومن يناير إلى يونيو، زادت مبيعات سلسلة ون بلس Ace بنسبة مذهلة بلغت 1537٪ على أساس سنوي.

تحدث لي جي عن أحدث عروضهم، Ace 2 Pro، وشارك أن تضمين معالج Snapdragon 8 Gen 2 كلفه 200 مليون يوان. تعاونت ون بلس أيضًا مع SK Hynix لإنتاج 24 جيجابايت من وحدات الذاكرة، والتي، عند دمجها مع تقنية "إعادة تجميع الجينات التذكارية" الخاصة بـ ون بلس، أدت إلى تحسينات كبيرة في سرعة إطلاق التطبيقات، ومعدل الاحتفاظ بالتطبيقات، والسيولة العامة للنظام.

أعطى لي جي أيضًا مثالًا واقعيًا لتوضيح هذا. قال إنك إذا قرأت مقالًا في تطبيق في الصباح ثم انشغلت بأشياء أخرى قبل الانتهاء منه، فسيظل التطبيق مفتوحًا عند فتحه مرة أخرى في المساء. سيكون المقال في نفس المكان الذي تركته فيه، حتى بعد 72 ساعة. هذا هو أهمية القدرة على البقاء على قيد الحياة في الخلفية. قامت ون بلس أيضًا بعرض استمرارية الخلفية لمجموعة متنوعة من الألعاب في المؤتمر الصحفي، مما يُظهر الإمكانات الكاملة لـ 24 جيجابايت من الذاكرة.

بالإضافة إلى الأجهزة القوية، يتميز ون بلس Ace 2 Pro أيضًا بميزة جديدة مدروسة: قدرة اللمس في المطر. هذا هو أحد أوائل الهواتف الذكية التي تتميز بهذه التقنية، والتي كان يعتقد في البداية أنها مستحيلة، كما شارك لي جي. ومع ذلك، أخذت ون بلس فرصة وبعد الكثير من البحث والتطوير، تمكنوا من تحقيق ذلك. الآن، يمكن استخدام ون بلس Ace 2 Pro في المطر دون أن يتم لمسه عن طريق الخطأ.

خطة مستقبل ون بلس

فيما يتعلق بالسوق المستقبلي، قال لي جي إنه على الرغم من أن سوق الهواتف الذكية يتراجع، إلا أنه لا يزال يتم بيع أكثر من 200 مليون هاتف محمول في الصين كل عام. ومع ذلك، من حيث GMV، فإن الانخفاض ليس كبيرًا بالفعل، مما يعني أن المستخدمين