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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ3700 جنيه فقط.. اشتري موبايل شاومي توأم iPhone 14

بـ 3700 جنيه فقط..اشتري
بـ 3700 جنيه فقط..اشتري موبايل شاومي توأم iPhone 14

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف شاومي Xiaomi Redmi 12الذي يشبه هاتف iPhone في التصميم ليصل سعره بعد الخصم إلى 10 آلاف روبية هندية (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري تقريبا ).

بـ 3700 جنيه فقط..اشتري موبايل شاومي توأم iPhone 14


مواصفات Redmi 12 الرئيسية:


المعالج: MediaTek Helio G88
الشاشة: شاشة IPS LCD بقياس 6.79 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز
الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت
التخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت
الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل الرئيسية و 8 ميجابكسل للزاوية العريضة و 2 ميجابكسل للعمق
الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل
نظام التشغيل: MIUI 14 على أساس Android 13

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