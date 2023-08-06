موبايل جديد من شاومي للفئة المتوسطة بـ 4000 جنيه فقط 

أطلقت العلامة التجارية POCO التابعة لشركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة M في الهند وهو POCO M6 Pro 5G ، و هو نسخة معدلة من Redmi Note 12R المتوفر في الصين .

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco M6 Pro 5G

يوفر هاتف شاومي POCO M6 Pro 5G شاشة بقياس 6.79 بوصة محاذاة للفتحة مع جودة عرض FHD + ، وسطوع يصل إلى 550 شمعة في المتر المربع ، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز. . من حيث التصميم ، يحتوي الهاتف الذكي على لوحة خلفية مزدوجة اللون مع وحدة كاميرا مطولة باللون الأسود. يتضاعف زر الباور ليكون بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

على واجهة التصوير ، يتميز هاتف شاومي POCO M6 Pro 5G بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بمستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل. هناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.



ويعمل هاتف شاومي POCO M6 Pro 5G بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 4 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مقترنا بما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي. هناك تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية تصل إلى 6 جيجابايت لأداء سلس.

ويعتبر الهاتف الذكي من شاومي مدعوم بوحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات. من ناحية البرامج ، يتم تشغيله على نظام التشغيل Android 13 .

تتضمن خيارات الاتصال في هاتف شاومي POCO M6 Pro 5G شبكة WiFi 5 ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر و IR Blaster و Bluetooth و 5G.

يتم تقديم POCO M6 Pro 5G بألوان الأخضر و الأسود. يتم تسعير المتغير الأساسي 4 جيجابايت + 64 جيجابايت بسعر 10999 روبية (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري ) ، بينما يكلف خيار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 12999 روبية، وسيطرح للبيع ابتداءً من 9 أغسطس على Flipkart .