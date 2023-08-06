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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد من شاومي للفئة المتوسطة بـ 4000 جنيه فقط 

شاومي نزلت موبايل
شاومي نزلت موبايل جديد للفئة المتوسطة..ب 4000

أطلقت العلامة التجارية POCO التابعة لشركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة M في الهند وهو POCO M6 Pro 5G ، و هو نسخة معدلة من Redmi Note 12R المتوفر في الصين .

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco M6 Pro 5G 

يوفر هاتف شاومي  POCO M6 Pro 5G شاشة بقياس 6.79 بوصة محاذاة للفتحة مع جودة عرض FHD + ، وسطوع يصل إلى 550 شمعة في المتر المربع ، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.  .  من حيث التصميم ، يحتوي الهاتف الذكي على لوحة خلفية مزدوجة اللون مع وحدة كاميرا مطولة باللون الأسود.  يتضاعف زر الباور ليكون بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

على واجهة التصوير ، يتميز هاتف شاومي POCO M6 Pro 5G بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بمستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل.  هناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.  

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ويعمل هاتف شاومي POCO M6 Pro 5G بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 4 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر،  مقترنا بما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي.  هناك تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية تصل إلى 6 جيجابايت لأداء سلس.

ويعتبر  الهاتف الذكي من شاومي مدعوم بوحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات.  من ناحية البرامج ، يتم تشغيله على نظام التشغيل Android 13 .

تتضمن خيارات الاتصال في هاتف شاومي POCO M6 Pro 5G شبكة WiFi 5 ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر و IR Blaster و Bluetooth و 5G.

يتم تقديم POCO M6 Pro 5G بألوان الأخضر و الأسود.  يتم تسعير المتغير الأساسي 4 جيجابايت + 64 جيجابايت بسعر 10999 روبية (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري ) ، بينما يكلف خيار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 12999 روبية، وسيطرح للبيع ابتداءً من 9 أغسطس على Flipkart .

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