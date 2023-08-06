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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أرخص من الموبايل.. أحدث تابلت بشحن يصل إلى 180 يوما

أحدث تابلت بشحن يصل
أحدث تابلت بشحن يصل إلى 180 يوم..وسعر أرخص من

يعد جهاز التابلت القوي Oukitel RT7 Titan 5G هو أول جهاز لوحي متين يأتي مع اتصال 5G في تشكيلة أوكيتيل. 

ويعمل تابلت RT7 Titan أيضًا بنظام Android 13 و يأتي جهاز RT7 Titan مزودًا ببطارية ضخمة بسعة 32,000 مللي أمبير توفر ما يصل إلى 2,720 ساعة في وضع الاستعداد، وسيتم الكشف عن الجهاز اللوحي الصلب الراقي Oukitel RT7 Titan 5G في وقت لاحق هذا الشهر.

سعر ومواصفات جهاز تابلت Oukitel RT7 Titan 5G 

يأتي جهاز تابلت RT7 Titan 5G بمواصفات رائعة، يأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وتجهيز كاميرا خلفية ثلاثية برؤية ليلية. يحتفظ RT7 بالمقبض القابل للفصل من الجيل السابق، RT6 ، ولكنه يأتي مع زيادة أداء أكبر. يحتوي على شاشة بجودة عرض FHD+ وقياس 10.1 بوصة وهيكل صلب بتصنيف IP68 / IP69K / MIL-STD-810H. والأهم من ذلك، تمت ترقية RT7 Titan إلى اتصال شبكة 5G.

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يعمل RT7 Titan 5G بمعالج شركة ميدياتيك التايوانية Dimensity 720، وهو مرغوب بشكل خاص في فئة الأجهزة اللوحية. وهذا تحسين كبير عن شريحة ميدياتك المستخدمة في الإصدار السابق من الجهاز اللوحي. 

وتوفر بطارية الجهاز اللوحي الضخمة بسعة 32,000 مللي أمبير ما يصل إلى 220 ساعة من وقت المكالمات بعد شحنة الواحدة. وهذا أمر مثير للإعجاب أكثر، نظرًا لدعم توصيل 5G المحسن للجهاز اللوحي.

و يمكن شحن جهاز Oukitel RT7 Titan 5G بسرعة تصل إلى 33 واط عبر منفذ USB-C.

أحدث تابلت بشحن يصل إلى 180 يوم..وسعر أرخص من الموبايل

يعتبر Oukitel RT7 Titan 5G الجهاز اللوحي المثالي للاستخدام في العمل. يوفر مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت قابلة للتوسيع. ويقدم الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بمستشعر للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل وعدسة ماكرو. سعة الذاكرة العشوائية الأصلية للجهاز اللوحي هي 12 جيجابايت ولكن يمكن زيادتها بمقدار 12 جيجابايت إضافية.

سعر وتوفر Oukitel RT7 Titan 5G
بالإضافة إلى المقبض وحقيبة الحمل الاختيارية، يتم تسعير جهاز Oukitel RT7 بسعر 999.97 دولار. تم إدراج الجهاز اللوحي بالفعل على موقع AliExpress العالمي بنفس السعر. قدمت Oukitel جدولًا زمنيًا لإطلاق جهاز RT7 Titan 5G في الفترة من 21 إلى 25 أغسطس.
 

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