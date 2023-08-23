بأشيك تصميم.. إيلون ماسك يكشف عن موبايل تسلا

وفقًا لمصادر في صناعة التكنولوجيا، تعمل شركة تسلا Tesla، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، على تطوير هاتف ذكي جديد قد يحمل اسم "Model Pi".

لم تقدم الشركة حتى الآن تأكيدات رسمية بشأن هذا الهاتف، ولا تفاصيل كبيرة متاحة حاليا. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم إطلاق أول هاتف ذكي لشركة تسلا في نهايات عام 2023 أو بدايات عام 2024.

يعتمد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي لإعلاناته وتوجيه رسائله. وقد قام بنشر العديد من التدوينات المتعلقة بشركته والهاتف الجديد عبر منصته على تويتر.

من ضمن هذه التدوينات، كتب ماسك، "هل ستشتري هاتف تسلا الذكي؟"، مضيفا "لن يتم جمع المعلومات الخاصة بك أبدا"، وهذا يظهر الاهتمام بموضوع حماية الخصوصية في تصميم الهاتف المحتمل.

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تسلا تعمل على تطوير هاتف ذكي جديد

إلى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة بشكل كبير حول مواصفات الهاتف المحتمل أو مزاياه. ومن المحتمل أن يكون الهاتف مرتبطا بتقنيات Tesla المتقدمة في مجال السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الذكية.

ما هي التوقعات لـ هاتف تسلا الذكي؟

هناك العديد من التوقعات حول هاتف تسلا الذكي. فمن المتوقع أن يكون الهاتف مزودًا بميزات متقدمة مثل تقنية الواقع المعزز ودعم شبكات الجيل الخامس. كما من المتوقع أن يكون الهاتف متوافقًا مع السيارات الكهربائية من Tesla، مما سيسمح للمستخدمين بإدارة سياراتهم باستخدام الهاتف.

من المتوقع أيضًا أن يكون هاتف تسلا الذكي باهظ الثمن. حيث تشير بعض التقارير إلى أن سعر الهاتف قد يصل إلى 1000 دولار.

على الرغم من أن هاتف تسلا الذكي لا يزال في مراحل التطوير المبكرة، إلا أنه من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على سوق الهواتف الذكية. حيث أن Tesla هي شركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يحقق هاتفها الذكي نجاحًا كبيرًا.