قرار من آبل يحدث صدمة كبيرة لدى جميع مستخدمي آيفون

تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق هواتف آيفون iPhone 15 القادمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المتوقع بشكل كبير أن تصدر الهواتف مع ميزة الشحن الجديدة مع منفذ الشحن من نوع USB-C والذي سيحل محل منفذ Lightning الذي صدر مع هواتف آيفون منذ عام 2012.

وبحسب موقع LADbible فإن قرار آبل الأخير بإحلال منفذ الشحن من نوع USB-C سيحدث صدمة كبيرة لدى مستخدمي هواتف آيفون نظرا لأن هناك عدد من التسريبات التي تكشف أن منفذ شحن USB-C وسيأتي الجهاز مزودًا بكابل USB 2.0 بطيء السرعة في علبته، والذي سيوفر سرعات نقل بيانات تبلغ 480 ميجابت في الثانية (Mbps).

وفقا للموقع فإن هذا من شأنه أن يجعل نقل البيانات أبطأ بكثير من منافذ Thunderbolt الحديثة التي توفرها شركة آبل، مثل تلك التي تدعمها أجهزة آيباد iPad Pro الحالية، ويحتوي هذا الجهاز على Thunderbolt 3 قادر على سرعة تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، ويأتي مزودًا بكابل شحن USB-C ومحول طاقة USB-C بقدرة 20 وات.

وعلى الرغم من أن كابل USB-C المجاني قد يكون بطيئًا، إلا أن تسريبا آخر يشير إلى أن طرز iPhone 15 ستدعم سرعات شحن أسرع إذا أراد المستخدمون شرائها.

ومن المعروف أن منفذ الشحن Lightning الذي توفره شركة آبل لأجهزتها أصبحت أيامه معدودة بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بالشواحن التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2022، أعلن البرلمان الأوروبي أنه سيفرض استخدام منافذ شحن من نوع USB-C "لجميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات في الاتحاد الأوروبي" في محاولة لتقليل "الإزعاج الذي يتعرض له المستهلكون"، فضلاً عن "الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية".