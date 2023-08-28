الأغلى في تاريخ آيفون.. تسريبات تكشف الأسعار المتوقعة لـ iPhone 15 

تفصلنا أسابيع قليلة عن إطلاق هواتف آيفون الأحدث iPhone 15، حيث من المتوقع بشكل كبير أن تعلن شركة آبل الأمريكية عن الهواتف في منتصف شهر سبتمبر القادم، ولكن المفاجأة التي قد تكون صادمة للبعض أن أسعار الهواتف هي الأعلى منذ إطلاق أول هاتف آيفون في 2007.

وبحسب تقرير من موقع Tom's Guide فإن سلسلة هواتف آيفون iPhone 15 قد تكون أغلى مجموعة آيفون من شركة آبل حتى الآن، حيث تشير المصادر التي تحدثت إلى DigiTimes هذا الأسبوع إلى أنه قد يكون هناك قفزة في الأسعار تتراوح بين 100 دولار إلى 200 دولار هذه المرة.

وفقا للتقرير فإن هاتف iPhone 15 Pro قد يبدأ سعره من 1099 دولارًا أما هاتف iPhone 15 Pro Max والذي قد تعيد آبل تسميته باسم iPhone 15 Ultra قد يبدأ من سعر 1,299 دولارًا، وهو ما يتماشى مع الشائعات السابقة عن أن هناك ارتفاع وشيك في الأسعار.

ويقول “Tom's Guide” أنه اعتمادا على التقارير والتسريبات خلال الأيام الماضية فإن أسعار سلسلة هواتف آيفون iPhone 15 قد تكون كالتالي :

هاتف آيفون iPhone 15 : يبدأ من 799 دولارا أمريكيا

هاتف آيفون iPhone 15 Plus : يبدأ من 899 دولارا أمريكيا

هاتف آيفون iPhone 15 Pro : يبدأ من 1099 دولارا أمريكيا

هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max/Ultra: يبدأ من 1299 دولارا أمريكيا.

ويعزي “Tom's Guide” الزيادة في أسعار iPhone 15 القادمة إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية نتيجة زيادات الأسعار التي طالت كل شئ تقريبا لمواكبة التضخم، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج الكبيرة، والمشكلة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي تصدرت فيها بشكل كبير عوامل مثل الحرب الروسية الاوكرانية، وكذلك أزمة سلسلة التوريد وكذلك النقص الكبير في الرقائق وأشباه الموصلات والذي ضرب شركات التكنولوجيا العالمية.

أما العوامل الداخلية الأخرى التي قد تتسبب في ارتفاع أسعار iPhone 15 والتي يمكن لـ آبل الاعتماد عليها في تبرير الأسعار المرتفعة هي الترقيات التي ستحصل عليها الهواتف مثل سعات التخزين الأكبر، والتحسينات التي ستحصل عليها البطاريات، إلى جانب التصميم الجديد، والكاميرا التي ستحصل على تطوير هائل.

وأشارت تقارير DigiTimes إلى أن التغيير القادم في أسعار iPhone 15 قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 8% في الشحنات المتوقعة، على الرغم من أن هذا يمكن أن يعزى جزئيًا على الأقل إلى انخفاض عام بنسبة 5% في إجمالي مبيعات الهواتف الذكية العالمية. ومع ذلك، لا يزال هذا يؤدي إلى بيع 77 مليون وحدة من iPhone 15، لذلك من المرجح أن تتغلب شركة آبل على الأمر.