ساعات آبل.. iTel تطلق 2 Ultra ببطارية عملاقة تدوم 12 يوما

تحاول الكثير من الشركات الصينية والهندية تقليد منتجات آبل سواء في شكل وإمكانيات هواتفها الرائدة أو الساعات الذكية التي تقدمها، من أحدث المنضمين إلى قافلة تقليد تصميمات آبل وبالتحديد ساعة Apple Watch Ultra هي العلامة التجارية iTel التي أطلقت مؤخرا ساعتها Smartwatch 2 Ultra والتي تبدو مطابقة لعروض Apple المتميزة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina قامت الشركة بتوسيع مجموعتها من الساعات الذكية بأحدث التقنيات في الساعات الذكية مع دعمها بكافة الميزات الضرورية. إليك في السطور التالية مواصفات iTel Smartwatch 2 Ultra.

iTel Smartwatch

تتميز iTel Smartwatch 2 Ultra بلغة تصميم تشبه Apple Watch Ultra، بها التاج الدوار مع زر مادي على الجانب الأيمن. لون الواجهة هو نفسه الموجود في عرض Apple ويحتوي الجهاز على سوار دائري باللون البرتقالي، كما أنها مقاومة للماء وحاصلة على شهادة IP68. تحتوي على شاشة عرض IPS مقاس 2 بوصة بدقة 240 × 296 بكسل ووجوه ساعة متعددة للتخصيص.

فيما يتعلق باللياقة البدنية ومراقبة الحالة الصحية تم تجهيز iTel Smartwatch 2 Ultra بمستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر نسبة تشبع الأكسوجين في الدم SpO2 الموجود بشكل شائع في معظم الأجهزة القابلة للارتداء، مع خاصية تتبع أنامط النوم، وبها أكثر من 100 وضع رياضي.

من ميزات ساعة iTel Smartwatch 2 Ultra أنها مزودة بميكروفون مدمج ومكبر صوت يتيح للمستخدمين الوصول إلى مكالمات بلوتوث مباشرة من المعصم، وأيضا بها ميزات التحكم في الكاميرا والموسيقى وعرض الإشعارات و خاصية "العثور على هاتفي". تستمد الساعة الذكية طاقتها من وحدة بطارية سعة 600 مللي أمبير في الساعة والتي تم تصميمها لتوفير 12 يومًا من الاستخدام القياسي بشحنة واحدة.

سعر iTel Smartwatch 2 Ultra يصل إلى 2099 روبية هندية وهي متاحة للشراء بدءًا من اليوم على المواقع الإلكترونية للعلامة التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة في جميع الهند.