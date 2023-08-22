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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن ساعة Watch X القادمة من آبل

Apple Watch
Apple Watch

اشتهرت شركة "آبل" الأمريكية بتقديمها ساعات ذكية بأعلى وأحدث التقنيات وتمتعت بشعبية عالية خلال السنوات الماضية، والآن تحضر العلامة التجارية الأمريكية لإصدار خاص باسم  Apple  Watch X احتفالات بمرور عشر سنوات على أول إطلاق ساعات آبل.

وفقا لتقرير موقع androidauthority التقني، من المؤكد جدًا أن النسخة الاحتفالية  Apple Watch X سوف تتجه إلى الرفوف في المستقبل القريب، خلال السنتين القادمتين. وبحسب الخبير التقني من وكالة بلومبرج "مارك جورمان"، فإن شركة آبل تخطط لإطلاق الجهاز التذكاري في عام 2024، في الذكرى العاشرة لإطلاق خط إنتاجها الأول. وهذا يعني أنه يجب على المتسوقين أولاً رؤية Apple Watch Series 9 هذا طرح نسخة الـ X.

Apple Watch

تم الإعلان عن أول مفهوم لساعات  آبل  الذكية Apple Watch في عام 2014 ولكن تم إطلاقها فعليا للجمهور  في عام 2015، لذلك من الناحية الفنية، يمكن أن تقع الذكرى السنوية إما في عام 2024 أو 2025، وعلى الأرجح ستكون  السلسلة 10 وتطرح في خريف العام وليس 2024.

ما الذي تقدمه ساعات Apple Watch X؟

شهدت ساعات آبل Apple Watch تغييرات تدريجية عبر تاريخها، في حين كانت هناك بعض التطورات كانت ثورية وقتها مثل إضافة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو إدخال مستشعر درجة الحرارة، إلا أن التصميم الأساسي لم يختلف بشكل كبير. 

تطرح آبل كل عام ساعة مستديرة ومستطيلة مع أساور قابلة للتبديل وشاحن خاص بالساعة، من ضمن العلامات المميزة في تاريخ آبل طرحها  السلسلة 7 مع شاشة أكبر، لكنها في كل إمكانياتها وشكلها بقيت كما هو معتاد بلا تغييرات جذرية أو كبيرة يمكن أن تبدل من هويتها، أو الحمض النووي الخاص بها.

الآن، تشير التسريبات إلى أن طراز X سوف يشهد تغييرات كبيرة فيما يخص التصميم الذي اتبعته آبل منذ سنوات. وفقًا لجورمان، ربما تعمل شركة Apple على تعديل طرق جديدة لربط أحزمة Apple Watch. وبدلاً من آلية الانزلاق والقفل الحالية، قد تقدم شركة Apple نظامًا مغناطيسيًا وهذا من شأنه أن يسمح للشركة بتقديم تصميم أنحف وتوفير مساحة أكبر لباقي التقنيات المستخدمة داخل الساعة وبالتالي يمكن أن تأتي ببطارية أكبر حجمًا.

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تعمل Apple أيضًا على شاشة microLED، والتي من الممكن أن تشق طريقها إلى طراز Ultra التالي، ولكن من الممكن أيضًا ظهورها لأول مرة على Apple Watch X بدلاً من ذلك. تتفوق شاشات MicroLED على OLED من حيث وضوح الألوان والدقة، مما يوفر تباينًا أعمق وألوان زاهية للمستخدم.

يُعتقد أيضًا أن الشركة تعمل على جلب مراقبة ضغط الدم إلى Apple Watch، ووفقا للخبير التقني "جورمان" هذه الميزة من المحتمل أن تصل إلى المشترين في عام 2024، مما يجعل من الممكن أن تصل إلى نموذج X أيضا، من المتوقع أن نعرف المزيد عن السابقة القادمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

Apple آبل Watch X Apple Watch X

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