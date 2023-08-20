كارثة محققة .. آبل تحذر جميع مستخدمي هواتف آيفون من هذا الخطأ

حذرت شركة آبل الأمريكية جميع مستخدمي هواتف آيفون من أحد الأخطاء الشائعة عند شحن بطاريات هواتفهم، حيث يلجأ غلب الأشخاص إلى اتباع عادة ضارة والتي ربما قد تؤدي إلى كارثة محققة أو مشكلة خطيرة للغاية.

وأصدرت شركة آبل تحذيرا للأشخاص من أن شحن هواتف آيفون طوال الليل أو أثناء النوم قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف الهاتف أو الممتلكات.

ونوهت الشركة إلى خطورة هذه العادة نظرا لأن هناك أكثر ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم هم من مستخدمي هواتف آيفون، كما أنه وفقًا لمسح ، فإن 64 ٪ من المستخدمين يقومون بيشحن هواتفهم أثناء نومهم.

وتقول الشركة إن محولات طاقة الهاتف ومنافذ الشحن الخاصة بها يمكن أن تصبح ساخنة أثناء الشحن ، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة أو الإصابة، وجاء في البيان: "استخدم الحس السليم لتجنب المواقف التي يكون فيها جلدك على اتصال بجهاز أو محول الطاقة أو شاحن لاسلكي عند تشغيله أو توصيله بمصدر طاقة لفترات طويلة من الوقت". "

وأشارت الشركة أيضا إلى أن شحن الهاتف بالقرب من السوائل خطرا للغاية، كما أن الشركة طلبت من المستخدمين التخلص من أجهزة الشحن التالفة على الفور. بحسب Upworthy.

وقالت الشركة في بيان: "استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة ، أو الشحن عند وجود الرطوبة ، يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف هواتف آيفون أو أي ممتلكات أخرى".

كما شددت الشركة على أن زيادة مخاطر نشوب حريق عند استخدام أجهزة شحن تابعة لجهات خارجية أو شواحن غير أصلية ، مشيرة إلى أن بعض أجهزة الشحن الأرخص قد لا تفي بمعايير السلامة لمنتجات آبل الرسمية.

كما تنصح الشركة باستخدام أجهزة الشحن المقترنة بكابلات "Made for iPhone" التي تلتزم بمعايير السلامة العالمية.