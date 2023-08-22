هواتف آيفون iPhone 14 بسعر أرخص قريبا.. تفاصيل

كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية تعتزم إطلاق عدد من طرز هواتف آيفون iPhone 14 مع عدد من الميزات الجديدة ولكن بسعر أرخص من السعر التي تم الإعلان عنه وقت إصدارها في منتصف شهر سبتمبر العام الماضي.

وبحسب تقرير من موقع DNA India فإن آبل قد تطلق هاتفي iPhone 14 و iPhone 14 Plus في مؤتمرها القادم المخصص للإعلان عن هواتف آيفون iPhone 15 والمتوقع أن يعقد الشهر المقبل.

وفقا للتقرير فإن آبل قد تعيد إطلاق iPhone 14 و iPhone 14 Plus مع منفذ شحن USB-C، كما قد تلقى الهواتف تخفيضًا كبيرًا في الأسعار، عن السعر الذي صدرت بهه العام الماضي.

حيث سيكون السعر فرصة لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء هاتف آيفون حديث غني بالميزات ولكن لا يرغبون في إنفاق الكثير من الأموال، وذلك مقارنة بالسعر الذي ستصدر به هواتف iPhone 15 والذي قد يكون مرتفعا للغاية حسبما أفادت عدد من التسريبات في الفترة المقبلة.

ومن شبه المؤكد أن هواتف iPhone 15 ستحتوي على المنفذ الجديد، حيث كانت شهدت مبيعات طرازات آيفون من الجيل السابق ارتفاعًا ، لكن الأمر نفسه كان مشكوكًا فيه في حالة iPhone 14 عند فقدها منفذ USB-C.

ويرى التقرير أنه لجذب الجمهور الذي يفضل شراء هواتف آيفون الرائدة بأسعار معقولة كما في في السنوات السابقة ، فإن الشركة ستعيد إطلاق iPhone 14 و iPhone 14 Plus مع منفذ USB-C إلى جانب iPhone 15 الشهر المقبل.