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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سابقة الكل.. آبل تطور معالجات جديدة بتكنولوجيا 2 نانو

آبل
آبل

كشفت مصادر من داخل شركة "آبل" أن الشركة تعمل على قدم وساق على معالجات جديدة بتكنولوجيا ودقة تصنيع 2 نانومتر، لتكون بذلك مختلفة ومميزة عن باقي الشركات التس سوف تعتمد في الفترة المقبلة على شرائح الـ 3 نانومتر.

من المقرر أن تطرح آبل المعالجات الجديدة مع أجهزتها موديلات 2025 وليس قبل ذلك، وهي شرائح A19 Bionic و M5 قيد التطوير في الوقت الحالي ومصنوعة من مادة السيليكون، الشرائح الجديدة، تمثل شهادة على نهج التفكير المستقبلي لشركة  Apple  والابتكار الذي يميزها باستمرار عن باقي المنافسين.

آبل

على الرغم من أن شريحة A17 Bionic القادمة في الجيل التالي من هواتف آيفون تبدو واعدة حقا، إلا أن الأنظار بدأت تتجه نحو الشرائح التي تليها، A19 Bionic، خاصة وأن آبل لا تتوقف عن التطوير المستمر ولا تنتظر لفترة زمنية قبل البدء في مرحلة جديدة.

السياسة التي تتبعها  آبل  والتي تمتد لسنوات حتى الآن ونظرتها المستقبلية وتطلعاتها هي ما يضمن بقاءها في طليعة شركات التكنولوجيا العملاقة. ظهرت شرائح A19 Bionic و M5 ، لأول مرة  بواسطة حساب @ _orangera1n على تطبيق X ، أو تويتر سابقا، مع ذكر  أن التخطيط والتطوير لهذه الرقائق يجري على قدم وساق ، حتى قبل وصول A17 Bionic و M3 المرتقبين إلى أيدي المستهلكين.

تشير الرقائق الجديدة ،التي تتضمن أشكال مختلفة منها  "Pro" و "Max" و "Ultra" ، إلى تفاني Apple في توفير مجموعة من الاختيارات أمام العميل تكون مصممة خصيصًا لاحتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين، وهو أيضا أمر غير شائع بين عمالقة التكنولوجيا.

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يعد تطوير A19 Bionic و M5 عملية معقدة للغاية ومن الممكن ألا ترى النور خلال السنتين القادمتين كما تخطط آبل في جدولها الزمني، وقد يمثل الإنتاج الجماهيري صعوبات غير متوقعة.

تشير التكهنات المحيطة بعملية تصنيع  2 نانومتر من TSMC لشرائح A19 Bionic و M5 إلى أن Apple تدفع الحدود إلى أقصاها بحدود مع معالجات السيليكون. لكن هذا لا يعني أن شرائح A17 Bionic و M3 القادمة مع جيل الآيفون الجديد ليسا على كفاءة عالية.

آبل Apple شرائح نانومتر A17 Bionic تويتر A19 Bionic آيفون

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