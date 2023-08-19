دراسة تكشف أمرا خطيرا بشأن ساعات آبل Apple Watch الذكية

توصلت دراسة بحثية في جامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU) أن طراز الساعات الذكية من شركة آبل الأمريكية والمعروفة تجاريا باسم "Apple Watch" تحتوي على كميات غير معقولة من البكتيريا الخطيرة، والتي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.

وفقًا للباحثين، فإن “Apple Watch” ، سواء كانت مصنوعة من المطاط أو القماش أو الجلد أو حتى المعدن ، يمكن أن تستضيف البكتيريا التي لديها القدرة على أن تكون قاتلة.

كشفت الدراسة عن أن البكتيريا الموجودة على الإطارات الخاصة بالساعات يمكن أن تؤدي إلى جميع أنواع الأمراض بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهابات الدم، بحسب “نيويورك بوست”.

كما أن 95٪ من الإطارات ملوثة بنوع من البكتيريا الخطرة، وعلى وجه التحديد ، تم العثور على 85% أحد أنواع البكتيريا التي تسبب عدوى المكورات العنقودية، في حين أن 60 ٪ كانت تحتوي على بكتيريا E. coli "الإشريكية القولونية" و 30 ٪ تحمل نوعا آخر من البكتيريا القاتلة.

ووجدت الدراسة أن "المشاركين الذين ارتدوا ساعاتهم أثناء التدريبات كانت تحمل أعلى مستويات بكتيريا المكورات العنقودية تحديدا، الأمر يعزز أهمية تنظيف الساعت بعد أي نشاط ".

وقال أحد مستخدمي “Apple Watch” إنه يرتديها كل يوم تقريبًا منذ شرائها في عام 2019، لكنه يقوم بتنظيفها "ربما مرتين في السنة".