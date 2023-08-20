تسريبات تكشف آخر تطورات هواتف iPhone 15 القادمة

كشفت تسريبات أحدث التطورات والمفاجآت التي ستحصل عليها هواتف iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية، ومن المتوقع بشكل كبير أن تحصل الهواتف على تغييرات كبيرة منها أن تغيير منفذ شحن USB-C سيحل محل منفذ Lightning الخاص بشركة آبل، والذي تم إصداره منذ عام 2012 مع هواتف آيفون.

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن عدد من المحللين يعتقد أن منفذ شحن USB-C القادم في iPhone 15 هو نفس منفذ الشحن الذي تم استخدامه تقريبًا في كل جهاز لاب توب تم بيعه من الشركة في السنوات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من ذلك فإن آبل لم تؤكد أن هواتف iPhone 15 القادمة ستحتوي على منفذ شحن USB-C ، كما لم تستجب لطلب للتعليق من شبكة CNBC حول هذا الشأن، ولكن بحسب لشبكة فإن لتغيير سيحدث بالتأكيد.

وتتطلب لائحة جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي العام الماضي وجود منافذ USB-C على الهواتف الذكية الجديدة بحلول عام 2024.

ومن غير المرجح أن تنتج شركة آبل طرز iPhone 15 للسوق الأوروبية فقط، حيث قال جريج جوسوياك ، كبير مسؤولي التسويق في شركة آبل ، العام الماضي: "من الواضح أننا سنضطر إلى الامتثال".

ويقدر الاتحاد الأوروبي أن القانون يمكن أن يوفر للأوروبيين 250 مليون يورو سنويًا على الشواحن حيث قال الاتحاد الأوروبي أيضًا إن أجهزة الشحن القديمة تمثل حوالي 11000 طن من النفايات الإلكترونية سنويًا في المنطقة.

وعارضت شركة آبل القانون. وفي خطاب عام 2021 ، قالت شركة آبل إن اللوائح ستعيق الابتكار في الشحن في المستقبل ، وقد تتطلب منها إخراج الأجهزة من السوق مبكرًا ، ويمكن أن تربك المستهلكين بمعلومات إضافية.

وقالت شركة آبل في الرسالة: "نحن قلقون من أن التنظيم الذي يفرض نوعًا واحدًا فقط من الموصلات لجميع الأجهزة في السوق سيضر بالمستهلكين الأوروبيين من خلال إبطاء إدخال الابتكارات المفيدة في معايير الشحن ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلامة وكفاءة الطاقة".

وعندما تغير آبل المنافذ الموجودة على أجهزتها ، يعتقد المشككون أنها مجرد محاولة لكسب المزيد من المال من الكابلات ذات الأسعار العالية، ويتم بيع كابل USB-C الأكثر قدرة من آبل للبيع بالتجزئة مقابل 39 دولارًا.