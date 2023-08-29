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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تغطي 150 دولة.. جوجل تقدم خدمة المراسلة بالأقمار الصناعية مع Google messages

Google
Google

تعمل شركة  جوجل  Google الأمريكية منذ فترة على تزويد نظام تشغيل أندرويد من الجيل التالي، أو الـ 14 بالأسس اللازمة لجعل الاتصال عبر الأقمار الصناعية ممكنًا على غرار ما تقدمه شركة آبل مع هواتفها الآيفون.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت معلومات جديدة في الظهور وتفاصيل عن مشروع جوجل بتقديم خدمة المراسلة عبر الأقمار الصناعية مع استعداد العلامة التجارية لإضافة إمكانات مراسلة الطوارئ عبر الأقمار الصناعية إلى تطبيق رسائل  Google، والآن، تعطينا سلاسل ورموز في الكود فكرة عن مزود الخدمة الذي تتعاون جوجل معه، وهو شركة Garmin Response.

Google

بحسب المعلومات التي ذكرها حساب الخبير التقني @neil_rahmouni على حسابه الرسمي على تطبيق إكس Twitter/X ظهرت سلاسل في رسائل جوجل حيث تذكر Garmin بالاسم فيما يتعلق بخدمات الطوارئ، نصها: "انتهت المراسلة عبر القمر الصناعي. إذا كانت لديك أسئلة حول حالة الطوارئ، اتصل بـ Garmin Response على <TEXT>. للإبلاغ عن حالة طوارئ جديدة، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك".

وفقا لتقرير موقع androidpolice على الرغم من أن خدمات إس أو إس  SOS الخاصة بالمراسلة الطارئة عبر الأقمار الصناعية ليست موجودة في تطبيق "رسائل جوجل" حتى الآن، فمن المؤكد أن هذا دليل قوي وصلب على أن "جوجل" على وشك الانتهاء من هندسة هذه الميزة.

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تعد شركة Garmin Response إحدى أفضل الشركات التي تقدم الحلول الذكية التي تبحث عنها Google. وفقًا لموقع Garmin Response، فإن خدمات SOS متاحة بالفعل في أكثر من 150 دولة عبر جميع القارات. ولكن من غير الواضح  ما إذا كانت جوجل ستطلق ميزة المراسلة الجديدة في جميع هذه المناطق، ولكن بالطبع هذا الاختيار والتعاون يمنح جوجل القدرة على الوصول إلى عدد أكبر بكثير من الأشخاص، وعدد أكبر من المناطق الجغرافية، أكثر مما تفعله Apple حاليًا من خلال برنامج SOS للطوارئ الخاص بجهاز iPhone 14، والذي يقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.


أشار "نيل رحموني" إلى أن النصوص ظهرت فقط في آخر تحديث لرسائل Google، لذا فهو تطور جديد لا يزال من الممكن إلغاؤه أو تغييره في وقت لاحق. ومع ذلك، من المرجح أن تكون جوجل أضافت سلسلة جديدة تشير إلى طرف ثالث إذا لم تكن بالفعل قد توصلت إلى اتفاقية نهائية ملزمة للطرفين وبالفعل هناك نوع من التعاقد الرسمي بين الطرفين.

نظرًا لأن الاتصال عبر الأقمار الصناعية سيتطلب على الأرجح هواتف بإمكانيات جديدة، فمن المحتمل أن يتم إطلاق الميزة الجديدة جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Google Pixel 8 القادمة.
 

جوجل Google Google Messages Garmin Response iPhone Apple Google Pixel

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