خبير تربوي يوجه نصائح هامة لأولياء الأمور بشأن تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتنسيق الثانوية العامة 2023.. بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن أبرز النصائح الهامة لأولياء الأمور بشأن تسجيل رغبات المرحلة الثالثة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن هناك أمرا ذو أهمية بالغة يختص بأولياء أمور طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، وهو ضرورة طلب المشورة والنصيحة قبل اتخاذ أي قرار مصيري أو البدء في مرحلة جديدة من حياة أبنائهم، لأن هذه النصيحة تعتبر ثمينة للتحليل والتفكير المستنير في مسار مستقبل تعليم أبنائهم.

وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أنه يجب أن نفهم أن استشارة الآخرين والبحث عن نصائح من ذوي الخبرة يمكن أن يكون له دور مهم في توجيهنا نحو الخيارات الأمثل.

وقال إن البحث عن مشورة خبراء أو أصدقاء موثوق بهم يمكن أن يساعد في إثراء وجهات النظر وفتح آفاق جديدة.

وأضاف الخبير التربوي، أنه يجب على أولياء الأمور تفادى الخلط بين إعطاء المشورة والتدخل في اتخاذ قرار مستقبل أبنائهم الطلاب، لأنه يجب أن يكون الشخص الذي يتخذ القرار هو الشخص الذي سيتأثر بالنتائج والعواقب، لذا ينبغي لنا أن نقدم المشورة والنصائح بطريقة تشجع الطالب على التفكير النقدي والبحث في خياراته، دون أن نفرض عليه أي اتجاه.

وأشار الدكتور رضا مسعد، بشكل واضح إلى بعض النصائح الهامة التي يجب أن يأخذها أولياء أمور طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات في اعتبارهم، مؤكدًا أهمية توخي الحذر وعدم كتابة أي رغبة في تلك الكليات دون التأكد الكامل منها، ويجب أن يكون اختيار الكليات استناداً إلى معلومات واضحة ودقيقة حول تلك الكليات وبرامجها المقدمة.

ولفت الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أهمية الاهتمام بالتوزيع الجغرافي للكليات، مؤكدًا أن ذلك يهدف إلى تجنب تجمع الطلاب في مناطق معينة وتقليل الاغتراب الجغرافي، لأنه بالاهتمام بتوزيع الاختيارات على مختلف المناطق، يمكن للطلاب أن يحققوا تجربة جامعية أكثر تنوعاً وثراءً.