لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

طلاب الثانوية العامة 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ، عبر محركات البحث، وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على الحد الأدنى للقبول الجامعات الأهلية 2023.

طلاب الثانوية العامة 2023

ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، عن تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية والتي جاءت كالتالي:

تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية

لطلاب الثانوية العامة 2023.. الجامعات الأهلية الجديدة، جامعة النيل الأهلية، جامعة المنصورة الجديدة جامعة الجلالة بحد أدني لكليات الطب 80% وطب الأسنان 78% والعلاج الطبيعي 76% الصيدلة 72% والطب البيطري 68% والهندسة 68% وعلوم الحاسب 62%

وجاءت جامعات الجلالة والعلمين الدولية بحد أدني لكليات الطب 77% وطب الأسنان 76% والعلاج الطبيعي 74% الصيدلة 71% والهندسة 66% وعلوم الحاسب 61%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

فيما جاء الحد الأدنى لـ تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات بحد أدني لكليات الطب 75% وطب الأسنان 74% والعلاج الطبيعي 73% الصيدلة 70% والهندسة 65% وعلوم الحاسب 60% والطب البيطري 66%.

وجاء تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات وهي (التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد، والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية ،السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية ) 53%

مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية 2023

جامعة الملك سلمان الأهلية 16 كلية موزعة على الأفرع الثلاثة كالتالي:

-فرع الطور به 7 كليات

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الهندسة بمصروفات 69 الف جنيه، وكلية هندسة وعلوم الحاسب بـ 69 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الصناعات التكنولوجية بـ 39 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية العلوم بـ 39 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية طب الأسنان بـ 106.700 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الطب بـ 115.500 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الصيدلة بـ 93.500 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية التمريض بـ 31,000 جنيه.

-فيما يضم فرع رأس سدر4 كليات هم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية علوم مجتمعية 43 بـ الف جنيه، وعلوم إدارية بـ 48 الف حنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية زراعة الصحراء بـ 43 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الطب البيطري بـ 66 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الصيدلة بـ 66 الف جنيه.

-ويضم فرع شرم الشيخ 5 كليات هم

فرع شرم الشيخ كلية الألسن بـ 73 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية السياحة والضيافة بـ 40 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية العمارة ب 69 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الإنتاج الإعلامي بـ 49 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الفنون والتصميم بـ 49 الف جنيه.