تنسيق الجامعات 2023| شروط الالتحاق بأقسام ألسن عين شمس.. وموعد التقديم للطلاب

تنسيق الجامعات 2023.. يرغب العديد من الطلاب في معرفة شروط الالتحاق بأقسام ألسن عين شمس وموعد التقديم للطلاب، بعدما حددت الكلية شروط الالتحاق بأقسامها الداخلية، حيث أعلنت فتح باب التقديم لبرامج الساعات المعتمدة من يوم الأحد 27-8-2023 حتى يوم 21-9-2023 المقبل لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة.

شروط أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس

تنسيق الجامعات 2023.. ويبحث الطلاب عن شروط الالتحاق بأقسام ألسن عين شمس وموعد التقديم للطلاب بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى والثانية، حيث جاءت كلية الألسن ضمن كليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية، بالحد الأدنى من 325 درجة لطلاب علمي علوم، والحد الأدنى من 299 درجة لطلاب علمي رياضة، بينما جاءت كلية ألسن عين شمس ضمن كليات المرحلة الأولى للشعبة الأدبية بمجموع 355 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. وفيما يتعلق بـ شروط الالتحاق بأقسام ألسن عين شمس وموعد التقديم للطلاب، فقد أعلن مجلس الكلية شروط الالتحاق بأقسام الكلية الداخلية للعام الجامعي 2023/2024 ويوضح "صدى البلد" لكم بعد التنويه بـ أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس والبالغ عددها 15 قسما كالتالي:

أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس

قسم اللغة العربية.

قسم اللغة الإنجليزية.

قسم اللغة الإيطالية.

قسم اللغة الاسبانية.

قسم اللغة الألمانية.

قسم اللغة الروسية.

قسم اللغة الصينية.

قسم اللغة التشيكية.

قسم اللغة الأفريقية.

قسم اللغات السامية.

قسم اللغات الشرقية الإسلامية.

قسم اللغة اليابانية.

قسم اللغة الكورية.

قسم اللغة البرتغالية.

شروط الالتحاق بكلية ألسن قسم اللغة الإنجليزية

تنسيق الجامعات 2023.. تشترط كلية ألسن جامعة عين شمس للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية، الحصول على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى -الإنجليزية، وفي حالة تساوي الدرجات بين الطلاب ستكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.

شروط الالتحاق بكلية ألسن قسم اللغة الفرنسية

تنسيق الجامعات 2023.. يكون الطلب خريج إحدى المدارس الفرنسية وتكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى له.

شروط الالتحاق بكلية ألسن قسم اللغة الإيطالية

تنسيق الجامعات 2023.. يشترط الالتحاق بقسم اللغة الإيطالية داخل كلية ألسن جامعة عين شمس أن يكون الطالب درس الإيطالية كلغة أجنبية ثانية، وكذلك الطلاب الدارسون اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية مع الحصول على أعلى الدرجات وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة لأصحاب المجاميع الأعلى من المجموع الكلي.

شروط دخول ألسن اسباني

تنسيق الجامعات 2023.. يحق الالتحاق بهذا القسم للطلاب الدارسون اللغة الإسبانية لغة أجنبية ثانية، والطلاب الدارسون اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية، والحاصلون على أعلى الدرجات في هذه المواد، وفي حال تساوي الدرجات سيتم اختيار الطلاب أصحاب المجموع الأعلى في المجموع الكلي.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة الألمانية

تنسيق الجامعات 2023.. أما شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة الألمانية تختلف عن باقي شروط الالتحاق بأقسام اللغات السابق ذكرها، حيث يشترط دراسة الطالب اللغة الألمانية كلغة أجنبية أولى، أو لغة أجنبية ثانية، وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي وفقا للأعداد المقرر قبولها في القسم.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة الروسية

تنسيق الجامعات 2023.. الالتحاق بقسم اللغة الروسية يتطلب حصول الطالب على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية، وفي حال تساوي الدرجات سيتم اختيار أصحاب المجاميع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي في الثانوية العامة.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة التشيكية

تنسيق الجامعات 2023.. وهي نفس شروط الالتحاق باللغة الروسية، حيث المجموع الأعلى للغة الإنجليزية على أن تكون هي اللغة الأجنبية الأولى للطالب، وإذا ما تساوى درجات الطلاب المتقدمين في هذه المادة سيتم اختيار المجموع الكلي الأعلى.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة الصينية

تنسيق الجامعات 2023.. لا يتطلب الالتحاق بكلية ألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الصينية سوى حصول الطالب على أعلى الدرجات في مادة اللغة الإنجليزية، وأن تكون هي المادة الأجنبية الأولى له أثناء سنوات الدراسة.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغات الأفريقية

يشترط قسم اللغات الأفريقية في كلية ألسن جامعة عين شمس للعام الدراسي المقبل 2023/2024 حصول الطالب على أعلى مجموع في اللغة الإنجليزية على أن تكون اللغة الأجنبية الأولى له في الثانوية العامة.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغات الشرقية

تنطبق نفس الشروط على قسم اللغات الشرقية، حيث المجموع الأعلى في مادة اللغة الإنجليزية المادة الأجنبية الأولى، وفي حال تساوي الدرجات بين الطلاب المتقدمين يتم اختيار أصحاب المجاميع الأعلى في الدرجات الكلية وفقا للأعداد المقرر قبولها في القسم.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة البرتغالية

يختلف الالتحاق بقسم اللغة البرتغالية حيث يشترط في الطالب المتقدم أن يكون درس اللغة الفرنسية أو الاسبانية أو الإيطالية كلغة أجنبية ثانية في الثانوية العامة، وأن يكون حاصلا على 40 درجة في اللغة الثانية مع المفاضلة بالمجموع الكلي.

وباقي أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس يكون مؤشر اللغة الأجنبية الأولى اللغة الإنجليزية هو المعيار لقبول الطالب وفقا للأعداد المقرر قبولها في كل قسم من أقسام كلية ألسن.

شروط الالتحاق بكلية ألسن عين شمس

تقبل كلية ألسن جامعة عين شمس طلاب الثانوية العامة بمجموعة من الشروط كالتالي:

قبول الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها عن طريق مكتب التنسيق المركزي وتحديد درجات التنسيق.

أن يكون الطالب حاصل على 70% لكل لغة على حدي من اللغات الثلاثة (اللغة العربية / اللغة الأولى / اللغة الثانية).

التحويل من كليات مناظرة إلى كلية الألسن لابد فيه أن يكون الطالب حاصلًا على درجة القطاع ويلتحق ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية بعد اجتيازه للاختبار.

التحويلات من وإلى الأقسام بالنسبة لطلاب الفرقة الأولى المستجدين تكون لمدة أقصاها أسبوعين من بداية الدراسة وبالنسبة للطلاب الباقون للإعادة الأسبوع الأول من بداية الدراسة.

بالنسبة للغة الثانية للطلاب المستجدين يتم تسجيلها في خلال ستون يوما من بداية الدراسة.