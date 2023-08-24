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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يقدم نصائح وإرشادات قبل تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على أن أكثر ما يشغل بال طلاب الدبلومات الفنية 2023 خلال هذه الأيام هو تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حيث يترقب هؤلاء الشباب انطلاق أعمالهم خلال الأيام القليلة القادمة، وهذه الفترة تعد المرحلة المحورية في حياتهم، فهم يجمعون بين التميز الفني والمهارات العملية، مما يجعلهم عنصرًا أساسيًا في المشهد التعليمي والاقتصادي.

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بالنسبة المئوية.. مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات بالمحافظات

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لطلاب المرحلة الثالثة 2023.. خبير تعليم ينصح بهذه الكليات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح الخبير التربوي، أن اهتمامات طلاب الدبلومات الفنية تأخذ مكانة كبيرة في الساحة التعليمية، سواء كانوا حاصلين على شهادات فنية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو من الحاصلين على دبلومات من المعاهد الفنية المتوسطة، لأن هذه المرحلة في تعليمهم تجسد فرصة كبيرة للالتحاق بالجامعات لتطبيق ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في مجموعة متنوعة من المجالات الفنية.

قدم الدكتور رضا مسعد، نصائح قيمة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 ليساعدهم في تسهيل عملية تنسيق الجامعات، موضحًا أن على أولياء الأمور تعزز من تفكير ابنائهم المستنير وتأهيلهم لاتخاذ القرارات المهمة التي ستشكل مستقبلهم الأكاديمي والمهني، مشددًا على أهمية التخطيط والترتيب للمرحلة المقبلة من حياتهم الأكاديمية بدقة وحكمة.

وفي سبيل تسهيل تجربة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أوصى الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بضرورة ترتيب الرغبات قبل البدء في عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الاستعداد والتفكير الجيد، وتساعد الطلاب في اتخاذ قرارات مناسبة لمستقبلهم الأكاديمي والمهني وفقًا لميولهم.

وأوضح الخبير التربوي، أن على الرغم من وجود العديد من الخيارات، يجب على الطلاب التفكير فيما يتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم، لان الاختيار الصحيح للكلية يمكن أن يكون مفتاح نجاحهم في مسارهم الأكاديمي والمهني المستقبلي.

وشدد الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على ضرورة مراعاة المجموع الذي حصلوا عليه خلال فترة الدراسة، فهذا المجموع يعكس جهودهم وتفوقهم في مرحلة الدبلومات الفنية، ويجب أن يكون مرشدًا لهم أثناء اختيار الكلية المناسبة.

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