بالنسبة المئوية.. مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات بالمحافظات

يرتفع معدل البحث عن تنسيق معهد فني تمريض 2023 من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بالتزامن مع ظهور نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدني للالتحاق بـ المعاهد الفنية للتمريض في الجامعات الحكومية ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

ويتعدد معهد فني تمريض 2023 في تنسيق المرحلة الثانية 2023، بحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان الكليات والمعاهد المتاحة لشعبتي الثانوية العامة، علمي وأدبي بالمرحلة الثانية، حيث تتوافر في معظم المحافظات معاهد للتمريض يقبل الطلاب على الالتحاق بها نظراً لما توفره من فرص عمل بمختلف قطاع الصحة

مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات في جميع المحافظات، كما أوضحت الأماكن الشاغرة في معهد فني تمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبة علمي علوم.

جاء الحد الأدني لـ تنسيق معهد فني تمريض 2023 بنسبة 65.85%، وهو أقل قليلًا من العام الماضي، وفيما يلي تنسيق معهد التمريض 2023 بالدرجات والنسب المئوية:

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. معهد فنى تمريض كفر الشيخ

316 ... 77.07%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. معهد فني تمريض طنطا

315 .. 76.82%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. معهد فني تمريض المنصورة

312.5 .. 76.21%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. معهد فني تمريض الزقازيق

310 .. 75.60%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. معهد فني تمريض المنوفية بشبين الكوم

309.5 .. 75.48%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. فنى تمريض الزقازيق بفاقوس

309 .. 75.36%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. معهد فني تمريض بنها

306.5 .. 74.75%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. فنى تمريض الإسكندرية

306.5 .. 74.75%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. معهد فني تمريض سوهاج

306 .. 74.63%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. فنى تمريض جنوب الوادي

302 .. 73.65%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. معهد فني تمريض القاهرة

301.5 .. 73.53%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. فنى تمريض أورام القاهرة

301 .. 73.41



تنسيق معهد فني تمريض 2023 علمي علوم

وتباين تنسيق معهد فني تمريض 2023 لطلاب علمي علوم في المحافظات المختلفة، في تنسيق المرحلة الثانية 2023، فيما جاءت الأماكن الشاغرة في المعاهد الفنية للتمريض في تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم كما يلي:

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

وتمنح المعاهد الفنىة للتمريض درجة دبلوم فنى تمريض عام، ومدة الدراسة فيها لنيل درجة الدبلوم الفنى للتمريض العام عامين أكاديميين، يعقبهما ستة أشهر تدريب إجبارية، وهي «الامتياز» تحت إشراف المعهد، ولا تمنح الدرجة إلا بعد اجتياز الطالب فترة التدريب بنجاح، وبعد اجتياز العام الثانى بنجاح يؤدى الطلاب ستة شهر تدريب إجبارية (الامتياز) بمعدل 36 ساعة أسبوعيا في المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة والتعليمية والمؤسسات الصحيهة تحت إشراف المعهد.

تنسيق معهد تمريض 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية 2023، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط هنــــــــا للدخول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

- أدخل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

- أدخل الرقم التأكيدي الظاهر أمامك.

- اضغط «الخطوة التالية».

- تظهر لك نتيجة التنسيق والكليات المتاحة للطالب.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 أسيوط

وبدأ القبول في تنسيق معهد فني تمريض أسيوط في المرحلة الثانية للتنسيق 2023 ليكون فنى تمريض أسيوط 299 درجة لطلاب علمي علوم، وتمت الموافقة على ضم المعهد الفني للتمريض الذي كان يتبع لكليات الطب بالجامعات المصرية إلى كليات التمريض بالجامعات المصرية 2/9/2011م، ويتبع المعهد الفني للتمريض كلية التمريض جامعة أسيوط.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 أسوان

فيما كان تنسيق معهد فني تمريض 2023 أسوان وفقا لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ليقبل من 297.5 درجة لطلاب علمي علوم.

ومعهد فني تمريض أسوان يتبع جامعة أسوان ويضم العديد من الأقسام ونظام الدراسة به سنتين للدراسة وستة أشهر للتدريب كما يقدم درجة علمية وهي دبلوم فني تمريض عام، بالإضافة إلى برنامج الدبلوم التخصصي.