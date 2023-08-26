جامعة عين شمس تعقد دورات تدريبية في مجال الصناعات الكيماوية بكلية العلوم

تنظم ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال IHUB عددا من الدورات التدريبية في الصناعات الصغيرة المنتجة.

جامعة عين شمس

وأعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال IHUB عن بدء دورة تدريبية في مجال الصناعات الكيماوية بكلية العلوم من ٨/٢٨ حتى ٨/٣٠.

ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه جامعة عين شمس وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وذلك تحت إشراف ابراهيم سعيد القائم بأعمال امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، طارق أحمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، طلعت عبدة مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

وكان قد نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، يوم تعريفي لبرامج الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بحضور رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من الطلاب و أولياء أمورهم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المكثفة.

و أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن تلك البرامج التعليمية تهدف إلى إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية و تكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، و إعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.