بالنسبة المئوية.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

ارتفع معدل البحث عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر محركات البحث، وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية 2023، والذي يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية، لذا يعرض “صدى البلد” الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023، درجات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية في العام الماضي كنموذج استرشادي لتنسيق الدبلومات الفنية 2023 لشعبة صناعي.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023، من أبرز الأمور التي تشغل الطلاب والطالبات الناجحين في الدبلومات الفنية «الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي»، خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث يرغب الطلاب في الاطلاع على الكليات المتاحة أمامهم ومؤشرات الحد الأدنى للقبول على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن الكليات المتاحة أمامهم.

ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023 بالإضافة إلى مؤشرات تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى إمبابة 96.57%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 96.57%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.57%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 96.57%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تربية حلوان 96.50%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.50%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 96.49%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.40%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 96.28%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 96.28%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 96.14%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 96.14%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 96.07%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 96.07%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 95.85%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ع.هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 95.78%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 95.78%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للهندسة ببلبيس 95.71%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة- الدقهلية 95.64%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.35%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. أقتصاد منزلى حلوان 94.57%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.38%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 94.00%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 93.92%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. أقتصاد منزلى العريش 93.68%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.57%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 92.85%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 92.28%

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 91.83

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 91.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. السياحة والفنادق تعليم تبادلى إسكندرية 89.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 89.12

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 89.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 88.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الفني لترميم الآثار بالاقصر 87.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 87.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 87.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 86.92

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 86.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 84.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 83.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 83.78

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 83.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 83.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 83.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 82.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 82.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 82.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى اسكندرية 82.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. آثار القاهرة 82.22

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم- دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 82.17

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 82.01

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى الصحافه 81.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى بنها 81.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 81.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى سوهاج 81.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 81.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 80.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 80.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 80.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 80.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى الزقازيق 79.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 79.29

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 79.17

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 79.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. آثار الفيوم 78.52

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 78.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 78.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 77.92

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى شبرا 77.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 77.67

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى المطريه 77.67

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 77.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 77.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى قويسنا 76.92

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 76.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 76.83

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى اسوان 76.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى قنا 76.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 76.17

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 76.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 76.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى بور سعيد 76.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي ترميم الآثار بأبي قير 75.64

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 75.64

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ك.ت. فني صناعى بئرالعبدشمال سيناء 75.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 75.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات 75.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة- محاسبة- تجارة خارجية) 75.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 75.26

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. آثار الأقصر 75.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 74.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 74.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي حاسبات ونظم تجمع أول 74.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 74.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 74.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 74.17

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 74.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 74.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 74.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 73.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 73.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 73.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 73.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 72.80

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 72.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 72.50

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 72.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 72.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 72.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 71.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 71.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 71.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 71.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 71.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. نظم معلومات ادارية قطاميه 71.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 71.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 70.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 70.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 70.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 70.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.50

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 70.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 70.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 70.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 69.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 69.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 69.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 69.50

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 69.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) 68.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 68.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 68.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 68.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 68.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 68.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 68.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 67.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 67.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 67.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 67.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة- الشرقية 67.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 66.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 66.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 66.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 65.92

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 65.50

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 65.50

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 65.50

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 65.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 65.35

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 65.33

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 65.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 65.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 64.91

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 64.80

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 64.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 64.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 64.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 64.28

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 64.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 63.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش محاسبة 63.50

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 63.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش ادارة اعمال 63.40

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 63.40

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 63.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 62.07

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 62.00