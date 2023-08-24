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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة لجميع التخصصات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023  ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال.

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خبير تعليم يقدم نصائح وإرشادات قبل تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

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بالنسبة المئوية.. مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات بالمحافظات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ويترقب طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالمعاهد والكليات، وفقا لضوابط التنسيق التي تحددها وزارة التعليم العالي، حيث يتاح أمام طلاب الدبلومات الفنية العديد من المسارات التعليمية في التعليم العالي بين المعاهد والكليات في الجامعات التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ويتصدر اهتمام عدد كبير من طلاب التعليم الفني، فمن المنتظر الإعلان عن انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال شهر سبتمبر المقبل بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة 2023 للالتحاق بالجامعات، وذلك وفقًا لعدد من الضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي، حيث يتاح أمام طلاب الدبلومات الفنية العديد من المسارات التعليمية في التعليم العالي بين المعاهد والكليات في الجامعات التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ووفقًا للمعتاد يتم الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد الانتهاء من جميع مراحل تنسيق الثانوية العامة 2023 الثلاث، وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني، فمن المرتقب أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سبتمبر المقبل عبر موقع التنسيق من هنا، حيث يعد موقع التنسيق الإلكتروني هو الموقع الذي سيتاح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وفق مواعيد التسجيل التي ستعلنها وزارة التعليم العالي.

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الطلاب الحاصلين على دبلوم نظامي 3 و5 سنوات، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية – السياحة والفنادق).

وبمجرد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يتم تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق من هنا وتحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) «ثلاث سنوات أو خمس سنوات».

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بطالب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المُدرج باستمارة النجاح.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، والتأكيد على البيانات باختيار (نعم).

إدخال رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص.

الضغط على حفظ لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

يمكن للطالب تعديل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في أي وقت حتى غلق المرحلة.

تنسيق الدبلومات الفنية معاهد 2022، يمكن الاطلاع عليه بالتفصيل كالتالي:

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض دمنهور 94.42

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تربية نوعية طنطا 88.78

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 87.87

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض طنطا 87.63

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض الإسكندرية 87.58

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تربية نوعية جنوب الوادي 87.44

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سياحة وفنادق الإسكندرية 86.67

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض أسيوط 86.34

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 86.04

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض المنصورة 85.59

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سياحة وفنادق المنصورة 85.15

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سياحه وفنادق الاقصر 85.00

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سياحة وفنادق الفيوم 84.88

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سياحة وفنادق المنيا 84.84

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض كفر الشيخ 84.75

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض بنها 84.20

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سياحة وفنادق بني سويف 83.48

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سياحة وفنادق مطروح 83.03

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سياحة وفنادق مدينة السادات 82.89

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض دمياط 82.85

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض المنوفية بشبين الكوم 82.71

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض المنيا 81.45

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض القاهرة 80.64

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض الزقازيق 80.18

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض بور سعيد 79.73

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 79.33

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض عين شمس 78.68

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض أسوان 78.30

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض سوهاج 77.73

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 77.56

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 76.54

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض حلوان 76.14

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض مطروح 76.00

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض الفيوم 75.76

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض جنوب الوادي 75.00

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. تمريض بني سويف 75.00

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 75.00

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. خدمة اجتماعية حلوان 75.00

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. خدمة اجتماعية أسوان 75.00

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه 69.76

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 65.15

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 60.00

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية.. العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 60.00

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الكليات والمعاهد المتاحة الدبلومات الفنية 2023 تسجيل رغبات المعاهد الفنية التعليم العالي المعاهد والكليات Jobs Education

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